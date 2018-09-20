TRIPLE-1成功的將傳統挖礦設備的功耗降低約50%。並發表高規格的性能數值

日本福岡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--株式會社 TRIPLE-1（總公司：福岡縣福岡市博多區、董事長：山口 拓也）於本日 2018年9月19日對配備7nm ASIC晶片（臺灣台積電製造）的挖礦設備「KAMIKAZE」的性能評估值進行發表。

■將對配備7nm ASIC 晶片（臺灣台積電製造）的挖礦設備「KAMIKAZE」的性能評估值進行發表。

此次，對配備7nm ASIC 晶片（臺灣台積電製造）的挖礦設備「KAMIKAZE」的性能評估的測試結果進行了確認。

●「KAMIKAZE」 性能：環保性能

Hashrate（雜湊率）：14.5 TH / s ± 5%（※正常時）

Power Consumption（功率消耗）：750 W ± 5%

Power Efficiency（功率效率）：0.052 W / GH ± 5%

印象錄影連結位址URL：

https://v.youku.com/v_show/id_XMzgxODkyMjA5Ng==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0

配備世界最頂尖的 7nm ASIC 晶片（臺灣台積電製造）的挖礦設備「KAMIKAZE」雖然與主要配備16nm ASIC晶片的挖礦設備的 Hashrate（雜湊率）數值相同，但我們成功的將Power Consumption（功率消耗）值大幅度的消減了約 50% 。

另外，伴隨著比特幣・挖礦難易度（Difficulty）的提高，近來還存在著尋求更高計算能力（Hashrate/雜湊率）的趨勢，所以我們也還在研討高雜湊功率模型的製造。

其結果，我們對高雜湊功率性能的評估測試資料進行了確認。

●「KAMIKAZE」 性能：高雜湊功率性能

Hashrate（雜湊率）：33.0 TH / s ± 5%（※正常時）

Power Consumption（功率消耗）：2,000 W ± 5%

Power Efficiency（功率效率）：0.061 W / GH ± 5%

■ 開始受理挖礦經營者對設備規格訂購的業務

配備世界最頂尖的 7nm ASIC 晶片（臺灣台積電製造）的挖礦設備「KAMIKAZE」按照區域/環境特點/商業模式等方面進行了結合，因為還要考慮到性能和製造成本之間的平衡度，所以我們開始研發和製造優化後的晶片數量和主機殼尺寸的挖礦設備。

■ 讓更創新的研發變得更加現實化

從2017年2月份開始，株式會社 TRIPLE-1對配備世界最頂尖的7nm ASIC晶片（臺灣台積電製造）的挖礦設備「KAMIKAZE」進行了研發。

自2018年9月19日研發以來約1年半，我們終於發表了性能評估的測試結果。

我們預計在2018年11月底左右開始出貨初期量產型的挖礦設備。

目前，我們將根據「KAMIKAZE」性能評估測試的結果把正在開發的商品變得更加現實化。

今後，株式會社 TRIPLE-1也將本著「從今天開始，被稱為無謀的挑戰也將變得理所當然。」的精神打造出「世界上最好的產品」而繼續努力。

■公司概況

公司名稱 :

株式會社 TRIPLE-1

總公司 :

〒812-0013

福岡縣福岡市博多區博多車站東 1-14-20

IT大樓 Ⅱ 7樓

代表人 :

代表董事 CEO 山口 拓也

董事長一覽表 :

代表董事 CEO 山口 拓也

董事 CTO 尾崎 憲一

資本額 :

36億6289萬5398日圓（包含資本準備金）

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。