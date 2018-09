The first mass production planned shipment at the end of November 2018. (Photo: Business Wire)

FUKUOKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Société anonyme TRIPLE-1, (dont le siège est situé à Hakata-ku Fukuoka-si, Fukuoka, et dont le Président Directeur Général est Takuya YAMAGUCHI), annonce officiellement le niveau d’évaluation de performance de la machine de minage ‘’KAMIKAZE’’ équipée avec la puce de 7nm ASIC (fabriquée par TSMC à Taiwan), 19 septembre 2018.

-- Nous annonçons officiellement du niveau d’évaluation de performance de la machine de minage ‘’KAMIKAZE’’ équipée avec la puce de 7nm ASIC (fabriquée par TSMC à Taiwan).

Nous avons confirmé, cette fois-ci, le résultat ci-dessous sur le test d’évaluation de performance de la machine de minage ‘’KAMIKAZE’’ équipée avec la puce de 7nm ASIC (fabriquée par TSMC à Taiwan).

• Performance ‘’KAMIKAZE’’:La performance ecologic

Hash rate:14.5 TH / s ± 5%(※valeur habituelle)

Consommation d’énergie:750 W ± 5%

Efficacité énergétique:0.052 W / GH ± 5%

Film officiel

https://www.dailymotion.com/video/x6tewk8

Non seulement la machine de minage ‘’KAMIKAZE’’ équipée avec la puce de 7nm ASIC, qui produit par TSMC à Taiwan est la plus avancée du monde et donne le même résultat d’Hash rate que celle avec la puce de 16nm ASIC, mais elle a réussit la drastique réduction de consommation d’énergie d’environ 50 %.

D’autant plus qu’avec l’ascension de difficulté sur l’extraction de bitcoins, ces dernière années, car il y a tendance à demander une performance opérationnelle plus efficace(Hash rate), nous promouvons l’étude de la fabrication des machines de minage.

Voici le résultat du test d’évaluation de performance opérationnelle la plus efficace.

• Performance de “KAMIKAZE”:La performance opérationnelle la plus efficace

Hash rate:33.0 TH / s ± 5%(※ valeur habituelle)

Consommation d’énergie:2,000 W ± 5%

Efficacité énergétique:0.061 W / GH ± 5%

-- Nous sommes prêts à recevoir des commandes spécifiques venant des fermes de minage.

Nous allons commencer à développer et produire des machines de minage ‘’ KAMIKAZE’’ équipées avec la puce plus avancée du monde de 7nm ASIC (fabriquée par TSMC à Taiwan). Elle sera adaptée en fonction de la région, des caractéristiques environnementales, suivant des modèles commerciales, etc....Nous optimisons l’équilibre entre la performance et le coût de fabrication, ainsi que la quantité des puces, la taille de la machine etc....

-- Un développement plus innovant sera réalisé.

Société anonyme TRIPLE-1 continue de développer la machine de minage ‘’KAMIKAZE’’ équipée avec la puce la plus avancée du monde de 7nm ASIC(fabriquée par TSMC à Taiwan)depuis février 2017.

Le 19 septembre 2018, nous ferons l’annonce officielle du résultat obtenu lors du test d’évaluation de performance. Cela fera 1 an et demi que nous avons commencé à la développer,

Nous envisageons de commencer l’expédition du premier modèle de production en série vers la fin novembre 2018.

En se basant sur le résultat du test d’évaluation de performance de “KAMIKAZE”, le projet que nous sommes en train de développer sera bientôt réalisé.

En se basant sur la volonté du slogan suivant ; “ Le challenge que l’on pensait irréalisable deviendra banal à partir d’aujourd’hui ‘’, Société anonyme TRIPLE-1 continuera de viser ‘’ la première place de producteur mondial’’.

-- Profile de la société

Company name : TRIPLE-1, Inc.

Corporate headquarter :

7F IT Bldg. Ⅱ,1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013, Japan

Representatives : Representative Director CEO Takuya Yamaguchi

Directors list :

Representative director CEO Takuya Yamaguchi

Director CTO Kenichi Ozaki

The capital :3662 million 895 thousand and 398 yen (including the capital reserve)