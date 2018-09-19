亞太電信透過Airspan的AirUnity引領臺灣4G服務的進展

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞太電信(APT)利用Airspan的AirUnity推出了臺灣第一個2.6GHz頻段的TD-LTE網路。AirUnity是一款屢獲殊榮的創新型、全無線、隨插即用式室內小型基地台。由於整合了回程傳輸(Backhaul)和先進的AirSON演算法，AirUnity可讓營運商將資料覆蓋率和上傳/下載速度平均提高300%，從而徹底改善了部署經濟性，打破了傳統大型基地台基礎設施的障礙。

自推出包括無限制語音和數據方案在內的4G服務以來，亞太電信推出了多項創新套餐，以及臺灣首個VoLTE產品，可提供無與倫比的4G語音通話品質和Wi-Fi語音服務。此外，亞太電信透過提供免費的全球通話而取消了漫遊費用。

亞太電信技術長陳嘉濱(CP Chen)表示：「我們很高興宣布與Airspan合作，部署其產業領先的AirUnity小型基地台，並看到該產品已經為我們的網路帶來了轉型優勢。」

Airspan銷售兼行銷長Henrik Smith-Petersen表示：「Airspan在過去兩年已經證明了它的創新和主導小型基地台市場的能力。我們與亞太電信的合作徹底改變了其網路效能和部署經濟性，這是我們將AirUnity等屢獲殊榮的解決方案擴展到全球市場的一個例子。」

亞太電信致力於在臺灣提供最佳的4G體驗，並一直在穩步提升其網路連線性和覆蓋範圍。AirUnity的部署使亞太電信能夠在臺灣的購物區、夜市和其他人口密集區提供快速、經濟的網路連接，從而大幅改善室內覆蓋和容量。

AirUnity滿足了經濟、高效、快速的小型基地台部署的三個關鍵要求：

無需執照、場地租賃以及電力和專業安裝，從而使亞太電信能夠以傳統成本的一小部分支出實現部署和營運。

透過AirSON自我設定和自我最佳化操作，降低服務提供成本並將服務啟動時間縮短至通話後幾分鐘。

定向高增益MiMO天線和整合式回程傳輸技術可提供比典型智慧型手機高出約25dB的鏈路預算，以及更好的SINR效能，為高階智慧型手機用戶提供最佳體驗。

AirUnity提供約300平方公尺的室內覆蓋，還可將室外覆蓋範圍擴展至最大100公尺。每個基地台都可吸收現有Macro RAN的邊緣使用者，從而提高RAN整體容量。

技術創新

亞太電信和Airspan透過創新設計、先進技術實作和智慧操作原理實現小型基地台的承諾優勢。AirUnity使用強大的高通FSM晶片組和Airspan的零接觸(Zero-touch) AirSON，它可以自動設定無線回程傳輸，並使用先進的干擾緩解技術最佳化系統和網路，以避免以前的高密度小型基地台的干擾問題，並大幅降低營運成本。

Airspan讓亞太電信能夠在臺灣提供先進的高效能4G網路，最重要的是可以為未來的5G服務奠定基礎。

關於Airspan Networks Inc.：

Airspan (OTC PINK: AIRO)是領先的4G和5G RAN解決方案供應商，在100多個國家擁有1000多家客戶。Airspan經常被評為LTE存取和創新回程傳輸解決方案的領導者和先驅。Airspan擁有廣泛的產品組合，包括室內和室外小型基地台，以及全室外緊湊型微基地台和大型基地台、各種使用者設備和網路最佳化產品。這些連接解決方案可在400 MHz至6.4 GHz和60至80 Ghz毫米波段內工作。

Airspan不受《1934年證券交易法》資訊報告要求的約束，因此不向美國證券交易委員會提交報告、財務報表、委託公告、消息陳述或其他資訊。本新聞稿可能包含前瞻性陳述。我們實際上可能無法實現前瞻性陳述中揭露的計畫、意圖或期望，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。我們不承擔任何前瞻性陳述的更新義務。

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關於亞太電信

亞太電信股份有限公司主要為臺灣的個人和企業使用者提供電信服務。其服務包括寬頻固定線路、寬頻行動通訊和寬頻網際網網路服務。公司成立於2000年，總部位於臺灣臺北。

ir.aptg.com.tw

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