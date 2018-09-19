亚太电信通过Airspan的AirUnity引领台湾4G服务的进展

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚太电信(APT)利用Airspan的AirUnity推出了台湾第一个2.6GHz频段的TD-LTE网络。AirUnity是一款屡获殊荣的创新型、全无线、即插即用式室内小型基站。由于集成了回程(Backhaul)和先进的AirSON算法，AirUnity可让运营商将数据覆盖率和上传/下载速度平均提高300％，从而彻底改善了部署经济性，打破了传统宏基站基础设施的障碍。

自推出包括无限制语音和数据计划在内的4G服务以来，亚太电信推出了多项创新套餐，以及台湾首个VoLTE产品，可提供无与伦比的4G语音通话质量和Wi-Fi语音服务。此外，亚太电信通过提供免费的全球通话而取消了漫游费用。

亚太电信首席技术官陈嘉滨(CP Chen)表示：“我们很高兴宣布与Airspan合作，部署其行业领先的AirUnity小型基站，并看到该产品已经为我们的网络带来了转型优势。”

Airspan首席销售和营销官Henrik Smith-Petersen表示：“Airspan在过去的两年已经证明了它的创新和主导小型基站市场的能力。我们与亚太电信的合作彻底改变了其网络性能和部署经济性，这是我们将AirUnity等屡获殊荣的解决方案扩展到全球市场的一个例子。”

亚太电信致力于在台湾提供最佳的4G体验，并一直在稳步提升其网络连接性和覆盖范围。AirUnity的部署使亚太电信能够在台湾的购物区、夜市和其他人口密集区提供快速、经济的网络连接，从而大大改善室内覆盖和容量。

AirUnity满足了经济、高效、快速的小型基站部署的三个关键要求：

无需许可证、场地租赁以及电力和专业安装，从而使亚太电信能够以传统成本的一小部分支出实现部署和运营。

通过AirSON自配置和自优化操作，降低服务提供成本并将服务启动时间缩短至通电后几分钟。

定向高增益MiMO天线和集成回程技术可提供比典型智能手机高出约25dB的链路预算，以及更好的SINR性能，为高级智能手机用户提供最佳体验。

AirUnity提供约300平方米的室内覆盖，还可将室外覆盖范围扩展至最大100米。每个基站都可吸收现有宏RAN的边缘用户，从而提高RAN整体容量。

技术创新

亚太电信和Airspan通过创新设计、先进技术实施和智能操作原理实现小型基站的承诺优势。AirUnity使用强大的高通FSM芯片组和Airspan的零接触(Zero-touch) AirSON，它可以自动配置无线回程，并使用先进的干扰缓解技术优化系统和网络，以避免以前的高密度小型基站的干扰问题，并大大降低运营成本。

Airspan让亚太电信能够在台湾提供先进的高性能4G网络，最重要的是可以为未来的5G服务奠定基础。

关于Airspan Networks Inc.：

Airspan (OTC PINK: AIRO)是领先的4G和5G RAN解决方案提供商，在100多个国家拥有1000多家客户。Airspan经常被评为LTE接入和创新回程解决方案的领导者和先驱。Airspan拥有广泛的产品组合，包括室内和室外小型基站，以及全室外紧凑型微基站和宏基站、各种用户设备和网络优化产品。这些连接解决方 案可在400 MHz至6.4 GHz和60至80 Ghz毫米波段内工作。

Airspan不受《1934年证券交易法》信息报告要求的约束，因此不向美国证券交易委员会提交报告、财务报表、委托公告、消息陈述或其他信息。本新闻稿可能包含前瞻性陈述。我们实际上可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们不承担任何前瞻性陈述的更新义务。

www.airspan.com

关于亚太电信

亚太电信有限公司主要为台湾的个人和企业用户提供电信服务。其服务包括宽带固定线路、宽带移动通信和宽带互联网服务。公司成立于2000年，总部位于台湾台北。

ir.aptg.com.tw

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