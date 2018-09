Andersen Global continua sua expansão na América do Sul com a BKM Berkemeyer

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global anuncia mais crescimento na América do Sul com a assinatura de um acordo de colaboração com a BKM Berkemeyer, uma das firmas de advocacia mais antigas do Paraguai. Com duas unidades na capital, Assunção, a firma tem um quadro de funcionários de quase 150 profissionais, incluindo dez parceiros e mais de 60 advogados.

Criada em 1951, a BKM Berkemeyer é dirigida pelo sócio-gerente, Hugo Berkemeyer, e oferece soluções jurídicas para clientes nacionais e estrangeiros. A firma oferece consultoria em todas as áreas do Direito, incluindo direito comercial, corporativo, tributário, litígios, ambiental, trabalhista e de propriedade intelectual, com expertise notável em transações internacionais e questões comerciais. A BKM Berkemeyer é também especializada em fusão e aquisição, joint ventures, investimento estrangeiro, infraestrutura, transações financeiras e financiamento de projetos, orientando também sobre questões relativas a projetos de telecomunicações, água e energia.

Hugo comentou: “Nosso foco na BKM Berkemeyer tem sido fornecer soluções flexíveis e eficientes para os clientes, e orgulhamo-nos da nossa capacidade de atender às suas necessidades e ultrapassar constantemente as expectativas. Estamos entusiasmados para colaborar com a Andersen Global, porque isso nos permitirá empregar nosso trabalho em equipe e nossa colaboração global para fornecer a melhor orientação prática e qualidade excepcional, através das firmas associadas e das firmas colaboradoras da Andersen Global.”

“O Paraguai é um mercado importante e a BKM é uma das firmas mais antigas e maiores do mercado. Ela nos oferece uma presença significativa em um mercado importante”, disse Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Anderesen Tax LLC.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas participantes, legalmente separadas e independentes, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada nos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 3.500 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 114 locais através de suas firmas associadas e colaboradoras.

