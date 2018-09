Andersen Global poursuit son expansion en Amérique du Sud avec BKM Berkemeyer

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global annonce la poursuite de sa croissance en Amérique du Sud avec la signature d’un Accord de collaboration avec BKM Berkemeyer, l’un des plus anciens et des plus grands cabinets juridiques du Paraguay. Avec deux sites à Asunción, la capitale, le cabinet dispose d’un effectif de près de 150 professionnels, dont dix associés et plus de 60 avocats.

Créé en 1951, BKM Berkemeyer est dirigé par l’Associé principal, Hugo Berkemeyer, et propose des solutions juridiques à ses clients nationaux et internationaux. Le cabinet fournit des conseils dans tous les domaines du droit, notamment le droit des affaires et des sociétés, la fiscalité, le contentieux, l’environnement, l’emploi et la propriété intellectuelle, avec une expertise notable dans les transactions internationales et les questions commerciales. BKM Berkemeyer est également spécialisé dans les Fusacs, les coentreprises, les investissements étrangers, l’infrastructure, le financement de projets et les transactions financières, avec un service de conseils sur des questions relatives aux projets dans les domaines des télécommunications, de l’eau et de l’énergie.

M. Berkemeyer a commenté en ces termes : « Notre axe de travail chez BKM Berkemeyer consiste à fournir des solutions flexibles et efficaces à nos clients, et nous sommes fiers de notre capacité à répondre à leurs besoins tout en dépassant constamment leurs attentes. Nous sommes ravis de cette collaboration avec Andersen Global, qui nous permettra de recourir davantage au travail d’équipe et à la collaboration au niveau mondial afin de proposer des conseils pratiques et de qualité exceptionnelle, par l’intermédiaire des cabinets membres et cabinets en collaboration d’Andersen Global ».

« Le Paraguay est un marché important, et BKM est l’un des plus grands et des plus anciens cabinets du marché. Ils nous apportent une présence significative sur un marché essentiel », a confié pour sa part Mark Vorsatz, Président d’Andersen Global et PDG d’Andersen Tax LLC.

