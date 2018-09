Andersen Global zet uitbreiding in Zuid-Amerika voort via BKM Berkemeyer

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global heeft verdere groei in Zuid-Amerika aangekondigd vanwege de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met BKM Berkemeyer, een van de oudste en grootste advocatenkantoren in Paraguay. Met twee locaties in de hoofdstad Asunción, heeft dit kantoor een totaal van bijna 150 professionals, inclusief tien partners en meer dan 60 advocaten.

BKM Berkemeyer, opgericht in 1951, staat onder leiding van Managing Partner Hugo Berkemeyer en biedt juridische oplossingen voor lokale en internationale klanten. Het kantoor biedt advies op alle gebieden van de wet, zoals zakelijk, belasting, procesvoering, milieu, arbeid en intellectueel eigendom, met belangrijke kennis in internationale transacties en zakelijke aangelegenheden. BKM Berkemeyer is ook gespecialiseerd in M&A’s, joint ventures, buitenlandse investering, infrastructuur, projectfinanciering en financiële transacties, waarnaast ook advies wordt gegeven voor telecommunicatie-, water- en energieprojecten.

Hugo merkte op: “We hebben ons bij BKM Berkemeyer altijd gefocust op het bieden van flexibele en efficiënte oplossingen voor klanten en we zijn trots op onze capaciteit in het voldoen aan hun behoeften en het continu overtreffen van hun verwachtingen. We kijken er met veel plezier naar uit om samen te werken met Andersen Global, omdat dit ons de mogelijkheid biedt om meer samen te werken op internationaal gebied, zodat we de allerbeste kwaliteit en praktisch advies kunnen blijven aanbieden via de aangesloten en samenwerkende kantoren van Andersen Global.”

“Paraguay is een belangrijke markt en BKM is een van de grootste en oudste kantoren in deze markt. Ze bieden ons een belangrijke aanwezigheid in een belangrijke markt”, zei Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen Tax LLC CEO.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 3.500 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 114 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

