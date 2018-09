Ikusi choisit Klas Telecom comme fournisseur pour un projet espagnol de Renfe pour la modernisation de la connexion Wifi dans les trains de voyageurs

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Klas Telecom a annoncé aujourd'hui qu'il fournira la TRX Connected Transportation Platform au cabinet d'ingénierie mondial Ikusi pour un projet visant à moderniser les systèmes d'information pour les passagers à bord des parcs de trains de Renfe. Dans le cadre d’un Protocole d’accord, la plateforme TRX de Klas Telecom fournira une infrastructure Wifi embarquée améliorant la connectivité vers et dans le train, de sorte que les passagers bénéficient d'une meilleure expérience utilisateur pour accéder aux informations et services mobiles dont ils ont besoin. Klas Telecom et Ikusi entretiennent une relation de longue date dans le cadre de laquelle ils ont travaillé de concert sur la conception et le développement de solutions sur mesure afin de satisfaire les exigences élevées formulées par les clients d'Ikusi dans le secteur ferroviaire.

Ikusi a choisi TRX R6 de Klas Telecom comme élément clé du système Wifi embarqué pour les passagers. La plateforme TRX R6 fournira une connectivité fiable, à large bande passante et à faible latence au train. Un autre composant clé du système Wifi pour les passagers est la fonctionnalité de réseau étendu défini par logiciel (SDWAN) du système d'exploitation de TRX, KlasOS. Le SDWAN de KlasOS regroupe les liaisons WAN et gère de multiples porteurs sans fil afin de fournir au train aussi bien un débit supérieur que la disponibilité de la liaison WAN non embarquée. La technologie SDWAN sophistiquée de Klas Telecom tire profit de n'importe quelle connexion Internet disponible, qu'il s'agisse de la connexion Wifi en gare ou de connexions 3G/4G LTE. La fonctionnalité SDWAN de KlasOS achemine harmonieusement le trafic sur des liaisons non congestionnées pour garantir que les passagers restent connectés à tout moment, qu'ils consultent leurs courriels, publient des mises à jour sur les réseaux sociaux, travaillent à distance via un VPN ou effectuent un appel vidéo.

« Notre partenariat avec Klas Telecom n'a cessé de se renforcer ces dernières années », a précisé José Morales, directeur des solutions ferroviaires chez Ikusi. « Nous pouvons compter sur ses compétences pour développer la solution la plus appropriée pour satisfaire aux exigences du projet à chaque fois. Ce Protocole d'accord garantit qu'Ikusi continue de travailler en plus étroite collaboration que jamais avec Klas Telecom, conduisant au final à une plus grande satisfaction des passagers pour nos clients. »

Brendan Fleming, directeur du développement commercial pour les transports chez Klas Telecom, a ajouté : « Travailler avec un partenaire comme Ikusi nous permet de faire la démonstration de ce que nous faisons le mieux : développer et fournir les dernières technologies de pointe dans le cadre d'une solution Wifi embarquée, permettant au client final de fournir une expérience optimale aux passagers. »

Vous pouvez voir la plateforme TRX de Klas Telecom cette semaine au salon InnoTrans 2018 dans le Hall 7.1B du Messe Berlin.

À propos de Klas Telecom

Avec des antécédents dans les communications par satellite, Klas Telecom est un bureau d'études avec plus de 25 années d'expérience dans le développement de solutions de communications innovantes pour la périphérie du réseau. Klas Telecom fournit une connectivité dans des points noirs pour les communications et dans les environnements austères où une faible taille, un poids réduit, une faible consommation et la robustesse sont essentiels. La société est spécialisée dans l'intégration de capacités réseau d'entreprise de chefs de file mondiaux de l'informatique avec des plateformes matérielles et logicielles internes éprouvées et conçues pour répondre aux exigences environnementales les plus strictes. Avec plus de 80 % de la société se consacrant au développement technologique, Klas Telecom est en mesure de rester à l'avant-garde des technologies de communications déployables. Klas Telecom opère sur les marchés de la sécurité publique et des transports, ainsi que sur ceux de la défense aux États-Unis et à l'international. La société emploie du personnel dans quatre bureaux situés à Washington, DC ; à Herndon, en Virginie ; à Tampa, en Floride ; et à Dublin, en Irlande. www.klastelecom.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.