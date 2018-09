APT steht in Taiwan mit AirUnity von Airspan an der Spitze der 4G-Dienste

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Asia Pacific Telecom (APT) hat Taiwans erstes TD-LTE-Netzwerk auf dem 2,6-GHz-Band mit AirUnity von Airspan gestartet. Dabei handelt es sich um eine eine mehrfach ausgezeichnete, innovative, kabellose, Plug-and-Play-Kleinzelle für den Innenbereich. Dank des integrierten Backhaul und der ausgeklügelten AirSON-Algorithmen ermöglicht AirUnity den Betreibern eine Verbesserung der Datenabdeckung und der Upload-/Download-Geschwindigkeit um durchschnittlich 300 % zu erreichen. Auf diese Weise wird die Bereitstellungswirtschaftlichkeit revolutioniert und die Barrieren traditioneller Makrozelleninfrastrukturen überwunden.

APT hat seit dem Aufkommen von 4G-Diensten eine Reihe innovativer Pakete eingeführt, darunter unbegrenzte Sprach- und Datenkommunkationspläne und das erste VoLTE-Angebot des Landes, das eine unübertroffene Qualität bei 4G-Sprachanrufen und Voice over WLAN bietet. Darüber hinaus hat APT die Roaming-Gebühren gestrichen und bietet weltweit kostenloses Telefonieren an.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Airspan in Bezug auf den Einsatz seiner branchenführenden AirUnity-Kleinzellen bekannt zu geben und sind begeistert über die transformativen Vorteile, die das Produkt bereits in unserem gesamten Netzwerk erbracht hat“, sagte CP Chen, der CTO von APT.

„Airspan hat in den letzten zwei Jahren seine Innovationsfähigkeit und Marktführerschaft im Bereich Kleinzellen unter Beweis gestellt. Unsere Partnerschaft mit APT zur Revolutionierung der Netzwerkleistung und der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere mehrfach ausgezeichneten Lösungen wie AirUnity auf globale Märkte ausweiten können“, sagte Henrik Smith-Petersen, Chief Sales and Marketing Officer von Airspan Networks.

APT ist bestrebt, das beste 4G-Erlebnis in Taiwan zu bieten und hat seine Netzwerkanbindung und -abdeckung kontinuierlich verbessert. Der Einsatz von AirUnity ermöglicht es APT, ein schnelles und kostengünstiges Netzwerk in Taiwans Einkaufszentren, Nachtmärkten und anderen Gebieten mit hoher Dichte bereitzustellen, was zu einer stark verbesserten Abdeckung und Kapazität in Innenbereichen führt.

AirUnity erfüllt drei wesentliche Anforderungen für eine kostengünstige und schnelle Bereitstellung von Kleinzellen:

Wegfall der Notwendigkeit von Genehmigungen, Standortmieten, Strom- und professionellen Installationen, sodass APT den Einsatz und Betrieb zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten vornehmen kann.

Reduzierte Kosten für die Bereitstellung von Diensten und Verkürzung der Aktivierungszeit der Dienste auf wenige Minuten nach dem Einschalten durch die Selbstkonfiguration und den selbstoptimierenden Betrieb von AirSON.

Direktionale High Gain MiMO-Antennen und integrierte Backhaul-Technologie bieten ein um ca. 25dB besseres Link-Budget als das typische Smartphone und eine bessere SINR-Leistung. So erhalten fortgeschrittene Smartphone-Benutzer das bestmögliche Erlebnis.

AirUnity bietet Abdeckung für eine Innenbereichfläche von ca. 300 m2 und eine Abdeckung im Außenbereich von 100 m. Jede Einheit entlastet Edge-Benutzer von der bestehenden Makro-RAN und verbessert die gesamte RAN-Kapazität.

Technologie-Innovation

APT und Airspan halten die versprochenen Vorteile von Kleinzellen durch innovatives Design, fortschrittliche Technologie-Implementierung und intelligente Betriebsprinzipien ein. AirUnity verwendet den leistungsstarken Qualcomm FSM-Chipsatz und Airspans Zero-Touch AirSON, der automatisch die drahtlose Rückübertragung konfiguriert und das System und das Netzwerk unter Verwendung fortschrittlicher Interferenzminderungstechniken optimiert, um frühere Probleme mit Kleinzellen hoher Dichte zu vermeiden und die Betriebskosten erheblich zu senken.

Airspan ermöglicht es APT, ein fortschrittliches, leistungsstarkes 4G-Netzwerk in Taiwan bereitzustellen und vor allem die Grundlage für zukünftige 5G-Dienste zu schaffen.

Über Airspan Networks Inc.:

Airspan (OTC PINK: AIRO) ist ein führender Anbieter von 4G- und 5G RAN-Lösungen mit über 1000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Airspan wird regelmäßig als führender und bahnbrechender Anbieter von LTE Access und innovativen Backhaul-Lösungen gewürdigt. Airspan verfügt über ein umfassendes Produktportfolio, einschließlich Kleinzellen für den Innen-/Außenbereich, kompakte Mikro- und Makro-Basisstationen ausschließlich für den Außenbereich, verschiedene Endprodukte und Produkte für die Netzwerkoptimierung. Diese Konnektivitätslösungen lassen sich in Bändern von 400 MHz bis 6,4 GHz und im 60-80-GHz-Millimeterwellenbereich betreiben.

Über APT

Asia Pacific Telecom Co., Ltd. erbringt Telekommunikationsdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden hauptsächlich in Taiwan. Zu den Diensten gehören Breitband-Festnetz, Breitbandmobilfunk und Breitband-Internetdienste. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

