APT mène la charge dans la 4G à Taïwan avec AirUnity d'Airspan

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Asia Pacific Telecom (APT) a lancé le premier réseau TD-LTE à Taïwan sur la bande des 2,6 GHz en utilisant AirUnity d'Airspan, une cellule de petite taille interne, plug-and-play, novatrice, entièrement sans fil, récompensée par de nombreux prix. Grâce à sa liaison terrestre intégrée et à ses algorithmes AirSON sophistiqués, AirUnity permet aux opérateurs d'améliorer de 300 % en moyenne la couverture des données et les débits de téléchargement. Révolutionnant ainsi l'économie des déploiements et faisant tomber les barrières des infrastructures de macrocellules traditionnelles.

APT a introduit plusieurs packages innovants depuis le lancement de services 4G, dont des plans voix et données illimités, ainsi que la première offre VoLTE du pays qui fournit une qualité inégalée pour les appels vocaux 4G et la voix sur Wifi. De plus, APT a éliminé les frais d'itinérance en offrant des appels gratuits dans le monde entier.

« Nous nous réjouissons d'annoncer notre partenariat avec Airspan pour le déploiement de ses cellules de petite taille AirUnity leaders du secteur, et sommes ravis des bénéfices transformationnels déjà procurés par ce produit dans tout notre réseau », a déclaré CP Chen, directeur de la technologie chez APT.

« Au cours des deux dernières années, Airspan a prouvé sa capacité à innover et à dominer le marché des cellules de petite taille. Notre partenariat avec APT révolutionnera la performance de son réseau et l'économie des déploiements est un exemple de la manière dont nous pouvons étendre nos solutions récompensées par de nombreux prix, comme AirUnity, aux marchés mondiaux », a affirmé Henrik Smith-Petersen, responsable des ventes et du marketing chez Airspan Networks.

APT s'engage à offrir la meilleure expérience 4G à Taïwan et n'a cessé d'améliorer la connectivité et la couverture de son réseau. Le déploiement d'AirUnity permet à APT de fournir un réseau rapide et économique dans les zones commerçantes, les marchés nocturnes et d'autres zones à haute densité à Taïwan, résultant dans une capacité et une couverture en intérieur nettement améliorées.

AirUnity répond à trois exigences essentielles pour des déploiements de cellules de petite taille économiques et rapides :

Supprime le besoin de permis, de location de site, d'une alimentation et d'installations professionnelles, permettant ainsi à APT de déployer et d'exploiter pour une fraction des coûts habituels.

Diminue les coûts de fourniture de service et réduit les délais d'activation de service à quelques minutes après la mise sous tension via les opérations d'auto-configuration et d'auto-optimisation d'AirSON.

Les antennes MiMO directionnelles à gain élevé et la technologie de liaison terrestre intégrée fournissent un bilan de liaison ~25dB meilleur qu'un smartphone type et une meilleure performance SINR, offrant aux utilisateurs de smartphones avancés la meilleure expérience possible.

AirUnity fournit une couverture en interne d'environ 300 m2 et prolonge la couverture en externe jusqu'à 100 m. Chaque unité déleste les utilisateurs en bordure des réseaux d'accès radio (RAN) Macro existants et améliore la capacité RAN globale.

Innovation technologique

APT et Airspan réalisent les bénéfices promis des cellules de petite taille grâce à un design innovant, à une mise en œuvre technologique avancée et à des principes d'exploitation intelligents. AirUnity utilise la puissante puce Qualcomm FSM et Zero-touch AirSON d'Airspan, qui configure automatiquement la liaison terrestre sans fil et optimise le système et le réseau en utilisant des techniques avancées d'atténuation des interférences pour éviter les précédents problèmes d'interférences au niveau des cellules de petite taille à haute densité et réduire considérablement les coûts opérationnels.

Airspan permet à APT de fournir un réseau 4G sophistiqué et très performant à Taïwan et surtout lui permet de jeter les bases pour les futurs services 5G.

À propos d’Airspan Networks Inc. :

Airspan (OTC PINK : AIRO) est un fournisseur de solutions pour réseaux d'accès radio 4G et 5G de premier plan comptant plus de 1 000 clients dans plus de 100 pays. La société Airspan est régulièrement reconnue comme un chef de file et un pionnier en matière de réseaux d'accès LTE et de solutions de liaisons terrestres innovantes. Airspan possède un vaste portefeuille de produits comprenant des cellules de petite taille intérieures et extérieures, des stations de base Micro et Macro compactes tout extérieur, ainsi qu’un éventail de dispositifs utilisateur et de produits pour l’optimisation des réseaux. Ces solutions de connectivité fonctionnent dans des bandes de fréquences allant de 400 MHz à 6,4 GHz et des ondes millimétriques comprises entre 60 et 80 GHz.

Airspan n’est pas assujettie aux exigences de communication d'information de la loi américaine de 1934 sur les transactions de valeurs mobilières et, par conséquent, ne dépose aucun rapport, état financier, déclaration de procuration, bulletin d'information ou autre information auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »). Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs. Il est possible que nous ne soyons pas en mesure de concrétiser nos projets, intentions ou attentes dévoilés dans nos énoncés prospectifs, il est donc recommandé au lecteur de ne pas se fier outre mesure auxdits énoncés. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif.

www.airspan.com

À propos d’APT

Asia Pacific Telecom Co., Ltd. fournit des services de télécommunication aux utilisateurs individuels et professionnels, principalement à Taïwan. Ses services incluent les lignes fixes à haut débit, les communications mobiles à large bande et les services Internet à large bande. Fondée en 2000, la société est basée à Taipei, à Taïwan.

ir.aptg.com.tw

