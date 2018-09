DMA e Siemens Mobility offrono una nuova soluzione che taglia i costi, migliora la sicurezza e ottimizza la manutenzione

TORINO--(BUSINESS WIRE)--DMA annuncia una partnership con Siemens Mobility che coniuga le soluzioni di diagnostica ad alta precisione e il tool di analisi dei dati di misura TracksNet™ dell'azienda torinese con la suite di applicazioni Railigent® targata Siemens Mobility, per una gestione ottimizzata dell'infrastruttura ferroviaria.

La Track Geometry Dashboard, che combina TracksNet, il sistema integrato di gestione dati di DMA, con la suite di applicazioni Railigent di Siemens Mobility, consente agli utenti di gestire gli asset ferroviari sfruttando tutta la potenza dell'Internet delle cose (IoT).

Il sistema di misura automatizzato di DMA rappresenta un metodo accurato ed efficiente per l'esecuzione di ispezioni critiche in grado di ridurre sia il tempo di occupazione dei binari, sia la necessità di controlli diretti sul tracciato da parte degli addetti, aumentando così la sicurezza. TracksNet permette di rilevare eventuali problemi in tempi rapidi e di prendere quindi decisioni, in termini di pianificazione e costi di manutenzione, basate sulla piena comprensione delle condizioni dei binari. La suite Railigent di Siemens Mobility offre una chiara visualizzazione in una dashboard intuitiva e di facile interpretazione dei dati trasmessi dai sistemi di misura analizzati da TracksNet.

La suite di applicazioni Railigent si basa su MindSphere, il sistema operativo IoT di Siemens. Railigent consente di creare soluzioni digitali per il settore dei trasporti su rotaia grazie all'integrazione di una gamma di applicazioni che permettono l'uso intelligente dei dati ferroviari.

"Siamo entusiasti di collaborare a questa soluzione con Siemens", ha dichiarato Markus Nottelmann, Chief Operating Officer di DMA. "Sappiamo che questa partnership porterà vantaggi reali ai nostri clienti in termini di minori costi e di maggiore sicurezza. L'efficienza delle misure automatizzate, combinata con la potenza delle analisi dei dati, offre una miglior qualità e una maggiore disponibilità della rete ferroviaria".

DMA e Siemens Mobility effettueranno la dimostrazione della Railigent Track Geometry Dashboard in occasione di InnoTrans 2018.

Informazioni su DMA

DMA è leader mondiale nelle soluzioni per il monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria e nei sistemi diagnostici del materiale rotabile. L'azienda, che vanta un'approfondita conoscenza di ogni tipo di sistema ferroviario, progetta soluzioni innovative che aiutano i clienti a ottenere performance misurabili e a migliorare la sicurezza delle loro reti. Le risorse interne di DMA si occupano in modo specifico di ciascuna soluzione, per ottenere la miglior integrazione e ottimizzazione possibile dei sistemi diagnostici. Per informazioni visitare il sito www.dmatorino.it

Informazioni su Siemens Mobility

Siemens Mobility è un'azienda di Siemens AG. Da oltre 160 anni leader nelle soluzioni dedicate ai trasporti, Siemens Mobility rinnova costantemente il proprio portfolio nelle principali aree di attività, come il materiale rotabile, l'elettrificazione e l'automazione nell'ambito del trasporto su rotaia, le soluzioni 'chiavi in mano' e i sistemi intelligenti per la gestione del traffico e, infine, i servizi correlati. Grazie alla digitalizzazione, Siemens Mobility permette agli operatori di tutto il mondo di portare le tecnologie intelligenti nel settore delle infrastrutture per la mobilità, di accrescere in modo sostenibile il valore per l'intero ciclo di vita, di migliorare l'esperienza dei passeggeri e di garantire la disponibilità. Nel corso dell'esercizio fiscale 2017, terminato il 30 settembre 2017, l'ex Siemens Mobility Division, con circa 28.400 dipendenti in tutto il mondo, ha annunciato entrate per 8,1 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni consultare la pagina: www.siemens.com/mobility.

