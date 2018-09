SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--vandaag, Nima, de pionier in verbonden voedselsensoren, kondigt hun vennootschap met globale allergieleider, ALK, voor Europese distributie van zijn draagbare gluten sensor aan. ALK heeft Nima met de hand uitgekozen op basis van de wetenschap en validatie achter zijn sensoren en de strengheid waarmee het zijn producten test en bouwt.

ALK is een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf dat zich al bijna 100 jaar bezighoudt met allergiepreventie, diagnose en behandeling. Zij zijn de belangrijkste vernieuwers in allergie-immunotherapie, een unieke behandeling die allergische symptomen vermindert en de oorzaak van de allergie behandelt. Sinds de oprichting heeft ALK gewerkt aan de verbetering van de levenskwaliteit van allergiepatiƫnten.

De Nima Gluten Sensor is nu beschikbaar op de nieuwe direct-to-consumer site van ALK, klarify.me. Deze samenwerking is de belangrijkste eerste stap in de internationale kanaaluitbreiding van Nima. De Gluten Sensor is nu beschikbaar in Duitsland en zal volgende maand beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk.

