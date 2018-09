Accenture Interactive repense l’expérience e-commerce de Samsung France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE:ACN) annonce que Samsung Electronics France a choisi Accenture Interactive pour créer de nouvelles expériences d’achat en ligne de smartphones, pour ses clients entreprise (B2B) et grand public (B2C). Le travail d’Accenture Interactive permettra aux clients de Samsung France de renouveler leurs téléphones et d’accéder à des services à forte valeur ajoutée plus simplement et à moindre coût en leur offrant une expérience intégrée, différenciée et personnalisée. Ce projet s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser le service client avant, pendant et après chaque vente.

Accenture Interactive met également à profit son expertise en matière de e-commerce dans le cadre du nouveau service de reprise de smartphones proposé par Samsung France. Grâce à une expérience en ligne très intuitive, les clients de Samsung France peuvent désormais, en quelques clics, échanger leur ancien appareil contre un produit neuf en bénéficiant de tarifs préférentiels. Cette solution centrée sur le client conçue par Accenture Interactive simplifie le processus et permet aux clients de bénéficier de réductions immédiates lors de l’achat.

Accenture Interactive va également aider Samsung France à simplifier l’expérience d’achat en ligne sur Samsung Mobile Care, une offre de services de garantie et d’assurance, facilitant ainsi l’adhésion des clients au moment de l’achat d’un smartphone.

David Kujas, directeur exécutif chez Accenture Interactive, explique : « Les appareils Samsung sont réputés pour leur conception élégante et intuitive qui simplifie l’expérience du consommateur. Notre tâche consiste à appliquer cette approche orientée client aux opérations e-commerce. Notre efficacité dans ce domaine est sans doute plus visible dans le service de reprise. Pour les produits éligibles sur Samsung Shop, les clients bénéficient désormais de remises instantanées sur leurs appareils existants, mais ils peuvent en plus les retourner par courrier postal, ce qui rend le processus aussi simple et aussi pratique que les nouveaux téléphones eux-mêmes. Une offre e-commerce moderne, c’est avant tout une expérience qui est à la mesure des attentes du client, et c’est précisément ce que nous proposons avec Samsung France. »

Arnaud Mouchard, responsable e-shop chez Samsung France, ajoute : « Aujourd’hui, le consommateur est plus exigeant que jamais, qu’il s’agisse d’un achat personnel ou professionnel. Samsung France met tout en œuvre pour proposer des expériences qui facilitent la vie de ses clients, de l’achat à l’utilisation, en passant par la maintenance des appareils. C’est pourquoi nous avons conçu l’un des outils de migration de données les plus simples du marché pour faciliter l’acquisition d’un nouveau smartphone : il s’agit avant tout de proposer un parcours client simple, fluide et transparent. Nous voulons à présent étendre ce principe de conception orientée client à nos offres e-commerce, et Accenture est un partenaire idéal pour cela, à travers ses capacités de conception de premier plan et son engagement à travailler dans le cadre d’une véritable collaboration. »

