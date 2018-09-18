韩国最具影响力的加密货币ASTON将上线BCoin.sg Exchange交易所

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--基于区块链的文档验证去中心化平台ASTON将于2018年9月20日在BCoin.sg Exchange交易所上市，后者是领先的加密货币交易所，总部位于新加坡。

ASTON十分高兴地宣布，公司与BCoin.sg将就上市以及在东南亚的联合营销和业务扩张开展战略合作。

BCoin.sg Exchange是一站式的交易所平台，致力于帮助各大公司接触全球各地的投资者。该平台能够让散户和全球机构投资者安全、高效地在网络和移动端交易加密货币。该交易所通过其强大的平台提供全天候的法币（美元）兑换加密货币网关，其提供的多资产钱包将支持越来越多的加密货币币种，包括比特币、以太币和莱特币。就交易量而言，BCoin.sg Exchange香港币成(Coinsuper)的关联加密货币交易所。就交易量而言，目前香港币成在Coinmarketcap中排名第14位。

BCoin的愿景不仅仅是成为一家交易所，而是成为全球第一个拥有一体化数字支付方案、支持法定货币与加密货币相互交易的交易所，从而让投资者便捷、安全地交易、存储和花费所有最中意的加密货币。BCoin最近推出了其BCoin.sg Exchange平台专用的代币(BCT)，而且目前已开始发放奖金。

BCoin.sg团队由常驻新加坡的首席执行官Davy Goh执掌，该团队成员总计拥有30多年在投行、金融科技和交易所基础设施开发方面的经验。Davy有长达25年在全球多家知名银行担任高管职务的经验，包括瑞士信贷第一波士顿银行(Credit Suisse First Boston Bank)、花旗银行（北美）、荷兰银行(ABN AMRO Bank)和星展银行(DBS Bank)，他为加密货币交易所生态系统带来了其丰富的金融知识和专长。

Davy Goh说：“过去几年中，韩国成为了最早采用全球颠覆性关键技术的国家，包括区块链技术。ASTON是韩国最有影响力的加密货币之一，能够成为其拓展东南亚地区全球印迹的首选合作伙伴，BCoin.sg感到十分自豪。”

此前，ASTON已在Coinbene、Cashierest和Coinlink上市，这是ASTON上市的第四个加密货币交易所，也是第二个外国加密货币交易所。

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