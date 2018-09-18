Congenica宣布与神州医疗签署市场准入伙伴关系，在中国市场实现基因组医疗

英格兰剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 全球性诊断决策支持平台提供商Congenica今天宣布与一家新的战略伙伴神州数码医疗科技股份有限公司（神州医疗）签署一份协议，进一步延展Congenica对中国市场的承诺。

根据这一新的伙伴关系，Congenica将开发Sapientia™平台的新版本，旨在使中国临床工作者和患者能够受益于临床基因组学和个性化医疗革命。神州医疗将运用其在中国医院市场的重要商业深度和经验来加快Sapientia™本地化版本的商业化。

Congenica是增长迅猛的基因组学医疗领域的领先厂商，其Sapientia平台和专家支持服务允许临床工作者查询人类基因组，以识别致病变异。Congenica旨在通过精确诊断、不断发展的知识库的管理、对临床试验和药物开发的支持来颠覆个性化患者医疗。凭借其查询所有致病变异的能力，公司拥有特殊能力来支持识别那些导致罕见病的变异。

与神州医疗达成的这一重要的伙伴关系可加强公司在中国的联盟和关系，中国市场可提供基因组医疗的巨大商业潜力。神州医疗将其科学和商业专长用于加快Congenica在中国市场的拓展。神州医疗是医疗大数据和精准医疗领域知名的领先公司，已建立了全国性的癌症数据网络，连接全国30家癌症专科医院和174家市级癌症医院。它参与各类全国性项目，包括创建全国罕见病备案系统。神州医疗同时拥有与中国医院协同创建提升患者医疗的IT系统的多年经验。

Congenica首席执行官David Atkins博士表示：“中国是Congenica的重要市场，与神州医疗的新关系使我们能够进一步了解本土市场在加快基因组医疗更广泛应用方面的需求。这一全方位的商业伙伴关系将为我们提供广泛的市场洞察和市场准入。

“我们同时认识到，有必要使Sapientia自动支持更广泛的应用和帮助医疗保健提供者降低成本，帮助更多临床工作者为患者及其家属提供精确、迅速和具有成本效益的诊断。”

神州医疗首席执行官史文钊先生评论道： “随着常规临床基因组学服务在中国和其他全球市场的供应不断扩大，要想把基因组数据转化为有临床意义的、可付诸临床行动的结果，对这些数据的分析和解读将是最具挑战性的方面。我们的业务伙伴关系反映了Congenica经过验证的能力和业绩记录，凸显了我们的信心，即Congenica临床基因组诊断平台和服务将支持临床工作者进行确定性诊断、并简化始终如一的优质医疗的交付。”

Congenica董事长Andy Richards博士表示：“Congenica的商业开发正处在激动人心的扩张阶段。Congenica是总部位于剑桥的顶级生命科学公司，处于快速前进的基因组学市场的前沿，公司已表明，只要具备合适的投资和领导，英国就能够利用世界领先的英国科学打造出世界领先的技术公司。公司在过去18个月中取得巨大进展，加上此次在中国的商业伙伴关系，公司有望成为领先的临床基因组学服务提供商，造福世界各地的患者。”

Sapientia通过与Genomics England的100K基因组计划以及英国各地的NHS基因组医学中心和NHS Trusts协同，将来自于Wellcome Trust Sanger研究所的传统与真实世界商业和临床经验相结合，帮助临床工作者快速识别致病基因变异，从而支持临床决策。公司同时在另外数个重要的全国性基因组学计划中发挥作用，包括中国的100K健康计划。

该伙伴关系签署于今年Congenica第二次对中国进行贸易访问期间#。

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#签字仪式和世界经济论坛活动

Congenica作为英国卫生和社会关怀事务大臣Matt Hancock议员阁下率领的英国政府贸易代表团的成员，正在中国参加世界经济论坛新领军者年会。该论坛于9月18-20日在中国天津召开，焦点是科技对塑造经济、社会和地缘政治结构的影响，今年的活动是该论坛第四次工业革命委员会的首次会议，包括一次精准医疗会议。

关于Congenica

Congenica是诊断决策支持平台Sapientia及关联临床服务的提供商，Sapientia平台允许临床工作者查询人类基因组，以识别致病变异。

80%的罕见病被认为与基因有关，患者在获诊前平均等候4.7年，通常见过7.4名不同的临床专科医师。Sapientia使临床工作者能够更快推进工作流程，优化患者周转、获诊病例数以及降低成本。

Congenica总部位于英国剑桥，在美国和中国设有办事处，公司衍生于Wellcome Trust Sanger研究所和NHS的先驱性研究。Congenica是关键的Genomics England 100,000基因组计划的合作伙伴。

欲了解更多信息，请访问www.congenica.com，在Twitter @Congenica和LinkedIn上关注我们。

关于DCHealth

神州数码医疗科技股份有限公司（简称“神州医疗”）一直致力于医疗保健大数据和精准医疗领域的开发和创新，以促进中国和世界各国的医疗保健信息技术。神州数码有望成为医疗保健IT和大数据行业的独角兽。

神州医疗在四大领域拥有深入布局：医疗保健大数据、医疗云服务、医疗IT解决方案和精准医疗。神州医疗提供下一代医疗保健IT平台，包括精准医疗平台、医疗保健大数据平台、医疗保健大数据中心、医疗保健大数据操作系统、健康管理平台、SHINEFLY影像平台、放射肿瘤学云服务、心血管大数据服务、人口IT平台、医院IT集成平台、数据存储云平台。

欲了解更多信息，请访问www.dcholdings.com.hk。

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