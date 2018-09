Nima s’associe au leader mondial de l’allergie, ALK, pour la distribution en Europe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Nima, pionnier des capteurs alimentaires connectés, annonce son partenariat avec le leader mondial des allergies, ALK, pour la distribution européenne de son capteur de gluten, portable. ALK a sélectionné Nima en raison du fondement scientifique et de la validation soutenant ses capteurs ainsi que de la rigueur avec laquelle la société teste et met au point ses produits.

ALK est, depuis près de 100 ans, une société pharmaceutique mondiale axée sur la recherche et spécialisée dans la prévention, le diagnostic et le traitement des allergies. ALK est avant tout une société innovatrice en immunothérapie contre les allergies, un traitement unique qui réduit les symptômes allergiques et traite la cause de l’allergie. Depuis sa création, ALK s’efforce d’améliorer la qualité de vie des patients allergiques.

Le capteur Nima Gluten est maintenant disponible sur le nouveau site d’ALK, klarify.me, directement accessible au consommateur. Ce partenariat est la première étape majeure de l’expansion des canaux internationaux de Nima. Le capteur Nima Gluten est maintenant disponible en Allemagne et sera disponible au Royaume-Uni le mois prochain.

Pour les millions de personnes dans le monde souffrant d’allergies alimentaires, manger des aliments qu’elles n’ont pas préparés elles-mêmes peut être extrêmement dangereux et éprouvant. Nima espère soulager une part de l’anxiété liée aux sorties au restaurant. Le capteur Nima Gluten est un appareil rapide et portable qui détecte la présence de protéines de gluten, responsables des réactions allergiques. Au début du mois, Nima a également lancé son capteur d’arachide aux États-Unis.

« Nima est le leader des tests d’allergie, portables », a déclaré Mads Lacoppidan, responsable de la division Consumer Care, chez ALK. « Nous sommes très impressionnés par le capteur Nima Gluten et fiers de l’ajouter à notre portefeuille de produits liés aux allergies, sur klarify.me. Nima a soumis ses capteurs à des tests rigoureux et a obtenu des résultats étonnants attestant de leur précision et de leur fiabilité, comme en témoignent des données scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture. »

« Plus de 15 millions de personnes aux États-Unis luttent contre les allergies alimentaires, et il y en a encore plus dans le monde », a ajouté Shireen Yates, PDG et cofondatrice de Nima. « Nous sommes impatients de mettre cet appareil à la disposition du plus grand nombre possible de personnes dans le monde entier pour leur permettre de prendre des décisions plus éclairées concernant ce qu’elles mangent. »

À propos de Nima

Société de technologie, fondée en 2013 et axée sur la science, Nima rend le monde plus sûr pour les personnes qui veulent et doivent savoir ce que contiennent leurs aliments. Grâce à des solutions conviviales qui détectent les ingrédients individuels dans les aliments et à une communauté croissante d’utilisateurs et de données, Nima permet chaque jour aux utilisateurs d’apprécier ce qu’il y a dans leur assiette. Les cofondateurs Shireen Yates et Scott Sundvor ont créé Nima à partir de leur expérience personnelle des intolérances alimentaires. À ce jour, Nima a levé plus de 15 millions USD, notamment grâce à des financements de Foundry Group, Upfront Ventures, SoftTech VC, SK Ventures et Lemnos Labs, avec apport de subventions fédérales offertes par les National Institutes of Health. Pour plus d’actualités Nima, visitez notre Blog ou notre section presse.

À propos d’ALK

ALK est une société pharmaceutique mondiale spécialisée dans les allergies et l’asthme allergique. La société commercialise des traitements d’immunothérapie contre les allergies, et d’autres produits et services destinés aux personnes souffrant d’allergies et aux médecins soignant les allergies. Basée à Hørsholm, au Danemark, ALK emploie environ 2 300 personnes dans le monde et est cotée au Nasdaq Copenhagen. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.alk.net.

