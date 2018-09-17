聯想與NetApp締結全球策略性合作夥伴關係，以加快客戶的數位轉型

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--《財星》全球500大企業及推動智慧轉型的全球科技領袖聯想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)與《財星》500大企業及混合雲資料權威機構NetApp (NASDAQ: NTAP)今日在聯想Transform 2.0大會上宣佈，雙方在多個領域締結全球合作夥伴關係，旨在帶來創新的科技和簡單的體驗，以協助客戶的IT現代化，並加快數位轉型。身為高效能運算和快閃儲存解決方案領域的創新領導者，聯想和NetApp具有獨特的優勢，能夠提供領先的科技和規模，協助全球客戶進行從邊緣到核心網路再到雲端的IT架構現代化。

兩家公司將共同開發最廣泛的全新聯想品牌儲存產品，這些儲存產品將NetApp業界領先的全快閃資料管理解決方案與聯想屢獲殊榮的ThinkSystem基礎架構融於一體。這些新產品將採用NetApp的核心軟體技術，由聯想製造，並充分利用聯想世界一流的供應鏈。在 Gartner 對全球所有科技公司的評選中，聯想供應鏈位居前五名。

此外，聯想和NetApp宣佈在中國籌建一家新的合資企業，提供在地化和量身打造的儲存產品和資料管理解決方案，以適應中國市場的專業要求和獨特的雲端生態系統。新的合資企業可望於2019年春季營運，目前在等待當地批准。

聯想董事長兼執行長楊元慶表示：「透過不斷擴大以客戶為中心的資料中心產品集合，聯想致力於推動新IT－智慧轉型(Intelligent Transformation, IT)。聯想也將致力於有機和無機成長以迎合客戶的需求，同時在資料中心產業保持最強大的全球合作夥伴關係。」

NetApp執行長George Kurian表示：「在當今的全球經濟中，客戶需要新的 IT 基礎架構方法來支援其數位轉型；透過這一合作夥伴關係，聯想和 NetApp 將帶來當今市場上無與倫比的全面產品、解決方案和服務組合。結合雙方在以客戶為中心之創新方面的互補優勢，聯想和 NetApp在加速客戶成功方面將樹立新標竿。」

聯想執行副總裁兼聯想資料中心業務集團總裁Kirk Skauge表示：「聯想和 NetApp 在為全球客戶提供下一代高效能資料管理解決方案方面具有得天獨厚的優勢，這些解決方案將為客戶帶來前所未有的全新效能、價值和選擇。聯想是目前全球成長最快的伺服器公司，始終致力於成為客戶數位轉型中最值得信賴的資料中心合作夥伴。透過日益強大的全球通路合作夥伴生態系統，我們將即刻為160多個國家的企業帶來這些新的儲存和資料管理解決方案，以及無與倫比的供應鏈和服務網。」

此次合作的首批解決方案——聯想ThinkSystem DE和DM系列——即將在全球上市。如欲瞭解有關此項策略性合作夥伴關係及Transform 2.0其他公告的更多資訊，敬請造訪www.lenovo.com/EmpowerTransformation

關於聯想

聯想 (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是營業額達450億美元的《財星》全球500大企業，是推動全球智慧轉型，為用戶打造能夠帶來最佳體驗的智慧裝置和基礎設施的創新全球科技的領導者。聯想的產品智慧互聯，多樣化程度在世界上數一數二，包括智慧型手機（摩托羅拉）、平板電腦、個人電腦（ThinkPad 品牌、YOGA品牌和Lenovo Legion品牌）、工作站以及AR/VR裝置和智慧家庭/辦公解決方案。聯想的資料中心解決方案（包括ThinkSystem和ThinkAgile系列）正在為改變商業和社會的各種連接創造容量和運算力。聯想致力於激發每個人的不凡，創造更加智慧美好的未來。歡迎關注聯想全球社群媒體平臺（LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram、微博），如欲取得更多最新資訊，敬請點按Storyhub，或瀏覽http://www.lenovo.com/。

關於NetApp

NetApp是混合雲資料權威機構。我們提供全面的混合雲資料服務，簡化雲端和本地環境中的應用軟體和資料管理，以加快數位轉型。我們與合作夥伴攜手合作，力求讓全球組織充分發揮其資料的潛力，擴大客戶接觸點，促進創新，以及助使其營運最佳化。查詢詳情，敬請造訪 www.netapp.com。#DataDriven

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