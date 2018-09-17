联想与NetApp缔结全球战略合作关系，以加快客户数字转型

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--《财富》全球500强公司及推动智能转型的全球科技领军企业联想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)与《财富》500强公司及混合云数据权威机构NetApp (NASDAQ: NTAP)今日在联想Transform 2.0大会上宣布，双方在多个领域缔结全球合作关系，旨在带来创新的技术和简单的体验，以帮助客户实现IT现代化，并加快数字转型。作为高性能计算和闪存存储解决方案领域的创新领导者，联想和NetApp具有独特的优势，能够提供领先的技术和规模，从而帮助全球客户实现从边缘到核心网络再到云的IT架构现代化。

两家公司将联合开发最广泛的、全新的联想品牌存储产品，这些存储产品将NetApp业界领先的全闪存数据管理解决方案与联想屡获殊荣的ThinkSystem基础架构融于一体。这些新产品将采用NetApp的核心软件技术，由联想制造，并充分利用联想世界一流的供应链。在 Gartner 对全球所有科技公司所做的评选中，联想供应链位列前五名。

此外，联想和NetApp宣布在中国筹建一家新的合资公司，提供本地化和量身定制的存储产品和数据管理解决方案，以适应中国市场的专业要求和独特的云生态系统。新筹建的合资公司预计于2019年春季投入运营，目前在等待当地审批。

联想董事长兼首席执行官杨元庆表示：“联想致力于通过不断丰富以客户为中心的数据中心产品集合，推动实现全新的智能转型(Intelligent Transformation, IT)。联想也将致力于通过有机和无机增长满足客户的需求，同时在数据中心行业保持强大的全球合作关系。”

NetApp首席执行官George Kurian表示：“在当今的全球经济中，客户需要新的 IT 基础架构方法来支持其数字转型；通过这一战略合作，联想和 NetApp 将带来当今市场上无与伦比的全面产品、解决方案和服务组合。联想和 NetApp 在围绕客户开展创新方面具备互补优势，双方通过将这些优势相结合，在加速客户成功方面将树立新的标杆。”

联想执行副总裁联想数据中心业务集团总裁Kirk Skauge表示：“联想和 NetApp 在为全球客户提供下一代高性能数据管理解决方案方面有着得天独厚的优势，这些解决方案将为客户带来前所未有的全新性能、价值和选择。联想是目前全球发展最快的服务器公司，始终致力于成为客户数字转型中最值得信赖的数据中心合作伙伴。借助无与伦比的供应链和服务网络，以及通过日益强大的全球渠道合作伙伴生态系统，我们将很快为160多个国家的企业带来这些新的存储和数据管理解决方案。”

此次合作的首批解决方案——联想ThinkSystem DE和DM系列——即将在全球上市。如需了解有关此项战略合作及Transform 2.0其他公告的更多信息，敬请访问www.lenovo.com/EmpowerTransformation

关于联想

联想 (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家营业额达450亿美元的《财富》世界500强公司，是推动全球智能变革，为用户打造能够带来最佳体验的智能设备和基础设施的创新全球科技的领导者。联想的产品智能互联，多样化程度居世界前列，包括智能手机（摩托罗拉）、平板电脑、个人电脑（ThinkPad 品牌、YOGA品牌和拯救者品牌）、工作站以及AR/VR设备和智慧家庭/办公解决方案。联想的数据中心解决方案（包括ThinkSystem和ThinkAgile系列）正不断以容量和计算力，为改变商业和社会的各个连接赋能。联想致力于激发每个人的不凡，创造更加智能美好的未来。欢迎关注联想全球社交媒体平台（LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram、微博），如需获取更多最新资讯，敬请点击Storyhub，或浏览http://www.lenovo.com/。

关于NetApp

NetApp是混合云数据权威机构。我们提供全面的混合云数据服务，旨在简化云和本地环境中的应用和数据管理，以加快数字转型。我们与合作伙伴携手合作，力求让全球组织充分发挥其数据的潜力，扩大客户接触点，促进创新，以及优化运营。垂询详情，敬请访问 www.netapp.com。#DataDriven

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