Hilton anuncia aliança estratégica com a Playa Hotels & Resorts

MCLEAN, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A Hilton (NYSE: HLT) anuncia hoje sua aliança estratégica com a empresa Playa Hotels & Resorts, "Playa" (NASDAQ: PLYA), marcando uma expansão excepcional do portfólio de resorts com tudo incluído da empresa de hospitalidade. Durante uma recepção no futuro Hilton Playa del Carmen, um resort com tudo incluído, a Hilton compartilhará os planos da empresa dando as boas-vindas a dois novos resorts com tudo incluído, que serão de propriedade e gerenciados pela Playa Hotels & Resorts, ao seu portfólio no Caribe e na América Latina até o final de 2018. A Hilton e a Playa têm planos iniciais de abrir conjuntamente oito resorts adicionais com tudo incluído até 2025.

"Na Hilton, nos dedicamos a oferecer a nossos hóspedes o tipo de hospitalidade de classe internacional que mais importa a eles, nos destinos que desejam visitar", disse Christopher J. Nassetta, presidente e chief executive officer da Hilton. "Hoje temos o prazer de iniciar nossa ambiciosa jornada de expansão com a Playa Hotels & Resorts. Juntos, vamos atender aos nossos hóspedes em comum, que procuram ofertas atraentes de resorts. E à medida que nosso portfólio com tudo incluído se expande, também aumenta nosso compromisso com a hospitalidade de classe internacional no Caribe e na América Latina."

No fim deste ano, a Hilton e a Playa Hotels & Resorts irão apresentar o Hilton La Romana e o Hilton Playa del Carmen, dois resorts com tudo incluído, que acrescentarão 1.269 novos quartos da Hilton ao seu portfólio mundial existente. Ambos os resorts irão oferecer cortesias atraentes de lazer, incluindo piscinas maiores, quartos e suítes modernas, experiências de jantar de alta nível e acesso a algumas das praias mais intocadas da região.

"Nossa aliança estratégica com a Hilton é uma relação vitoriosa para ambas as empresas. Esta aliança nos capacitará a alcançar mais hóspedes, em mais ocasiões e em mais regiões do que nunca antes. Compreendemos que isso é apenas um primeiro passo em direção ao que é possível como parte desta aliança estratégica, com o entusiasmo da Playa em continuar a crescer junto com a Hilton e nossos outros parceiros de classe internacional", disse Bruce Wardinski, presidente e CEO da Playa Hotels & Resorts.

Além do crescimento do portfólio de resorts, a parceria com a Playa Hotels & Resorts também expande a presença da empresa no Caribe e na América Latina. A Hilton opera atualmente um portfólio sólido de quase 140 hotéis e resorts de classe internacional no Caribe e América Latina, incluindo quase 60 propriedades no México. Cerca de 90 propriedades estão nos planos de investimento na região, que inclui o primeiro Tapestry Collection by Hilton no Peru, assim como a primeira propriedade do Waldorf Astoria Hotels & Resorts no México.

Para mais informações sobre o portfólio de resorts da Hilton, acesse HiltonResorts.com.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa com liderança mundial em hospitalidade, com um portfólio de 14 marcas de classe internacional, abrangendo mais de 5.400 propriedades com quase 880.000 quartos em 106 países e territórios. A Hilton dedica-se a cumprir sua missão de ser a maior empresa de hospitalidade do mundo ao oferecer experiências excepcionais – em cada hotel, em cada hóspede, em todos os momentos. O portfólio da empresa inclui o Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também administra um programa premiado de fidelidade de clientes, o Hilton Honors. Os membros do Hilton Honors, que fizerem reservas diretamente através dos canais preferencias da Hilton, têm acesso a benefícios instantâneos, incluindo um controle deslizante de pagamentos flexíveis, que permite aos membros escolher exatamente quantos pontos combinar com dinheiro, um desconto exclusivo aos membros que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, além de Wi-Fi padrão gratuito. Acesse newsroom.hilton.com para mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre a Hilton Hotels & Resorts

Por quase 100 anos, a Hilton Hotels & Resorts tem definido a referência para hospitalidade ao redor do mundo, proporcionando inovações de produtos e serviços para satisfazer as mudanças de necessidades dos hóspedes. Com mais de 575 hotéis em seis continentes, as propriedades da Hilton Hotels & Resorts estão localizadas nos destinos mais procurados do mundo por hóspedes que sabem que o lugar onde ficarão hospedados é importante. Os membros Hilton Honors que reservam diretamente pelos canais de preferência da Hilton têm acesso a benefícios instantâneos. Comece a sua jornada em www.hilton.com e aprenda mais sobre a marca visitando newsroom.hilton.com/hhr ou nos seguindo em Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre a Playa Hotels & Resorts

A Playa é uma proprietária, operadora e desenvolvedora líder de resorts com tudo incluído em locais privilegiados à beira-mar em destinos populares de férias no México e no Caribe. A Playa possui e/ou administra um portfólio total que consiste em 20 resorts (7.769 quartos) localizados no México, Jamaica e República Dominicana. No México, a Playa é proprietária e administra o Hyatt Zilara Cancun, Hyatt Ziva Cancun, Panama Jack Resorts Cancun, Panama Jack Resorts Playa del Carmen, THE Royal Playa del Carmen, Hyatt Ziva Puerto Vallarta e o Hyatt Ziva Los Cabos. Na Jamaica, a Playa é proprietária e administra o Hyatt Zilara Rose Hall e Hyatt Ziva Rose Hall, Hilton Rose Hall Resort & Spa, Jewel Dunn’s River Beach Resort, Jewel Runaway Bay Beach & Golf Resort e o Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa. A Playa também possui cinco resorts no México e na República Dominicana, que são administrados por terceiros. A Playa administra dois resorts para outros proprietários, o Sanctuary Cap Cana, na República Dominicana e o Jewel Grande Montego Bay, na Jamaica.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.