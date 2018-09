WESTBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, een toonaangevende leverancier van hypergeconvergeerde secundaire opslag voor back-up, heeft vandaag aangekondigd dat de stad Aurora, Colorado’s derde grootste stad, zijn tape-gebaseerde back-ups heeft vervangen door het Disk-based ExaGrid back-up systeem.

De stad koos voor ExaGrid vanwege een verscheidenheid aan functies en voordelen, waaronder:

unieke scale-outarchitectuur elimineert de noodzaak voor forklift upgrades

adaptieve gegevensdeduplicatie minimaliseert de data footprint om de opslagcapaciteit te maximaliseren

inruilprogramma stelt de stad in staat om apparaten in de toekomst te consolideren / upgraden;

Modellen van elke grootte of leeftijd kunnen in één systeem worden gemixt en gekoppeld

offsite-replicatie biedt bescherming tegen noodherstel

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.