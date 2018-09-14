科羅拉多州奧羅拉市用磁片式ExaGrid系統取代磁帶備份

麻薩諸塞州韋斯特伯魯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--備份用超融合次要儲存體主要供應商ExaGrid®今日宣佈，科羅拉多州第三大城市奧羅拉市已使用ExaGrid的磁片式備份儲存系統取代其磁帶式備份。

奧羅拉市選擇ExaGrid的原因在於功能和優點眾多，包括：

獨特的橫向擴充架構無需堆高機式升級

自我調整重複資料刪除可盡量減少資料佔用空間，從而擴大儲存容量

以舊換新計畫有助於該市在未來整合/升級設備；任何大小或年齡的模型均可在單一系統中混合和匹配

異地複製功能提供災難復原保護

儘管磁帶式備份仍在使用，但該市的備份視窗執行時間超過24小時，因此備份作業必須交錯啟動，有時甚至會被縮減。自安裝ExaGrid以來，備份視窗已縮短，而且製作磁帶拷貝不再像過去那樣對生產系統造成影響。

除該市面臨備份視窗的持續挑戰之外，其IT人員在修復使用者檔案和資料庫方面也特別費力。奧羅拉市企業系統主管Danny Santee表示：「識別和定位正確的磁帶需要時間，如果它已經被傳送到異地儲存，那麼檢索工作會相當耗時。整個過程繁瑣冗長。使用磁帶修復使用者檔案最多可能需要三天，而使用ExaGrid時，從收到請求到修復資料所需的時間約為半小時。修復管理是我們受益最大的地方，特別是在修復SQL資料方面。”

閱讀完整的奧羅拉市客戶成功案例，以進一步瞭解該市使用ExaGrid的經驗。

ExaGrid公佈的客戶成功案例和企業案例數量超過360個，超過該領域所有其他供應商的案例總和。這些案例顯示出客戶對ExaGrid獨特架構方法、差異化產品及無與倫比的客戶支援的滿意程度。客戶一致認為，這款產品不僅冠絕同類產品，而且「就是管用」。

關於ExaGrid

ExaGrid致力於提供備份用超融合次要儲存體，該儲存體搭載重複資料刪除技術，配有獨特的停放區並採用橫向擴充架構。ExaGrid的停放區提供最快速的備份、修復和即時虛擬機器復原。其橫向擴充架構在單個橫向擴充系統中包含所有設備，可確保隨著資料增加而提供定長備份視窗，可避免代價昂貴的堆高機式升級。敬請瀏覽我們的網站www.exagrid.com或者在LinkedIn上與我們建立聯繫。請瀏覽我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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