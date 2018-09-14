科罗拉多州奥罗拉市用基于磁盘的ExaGrid系统取代磁带备份

马萨诸塞州韦斯特伯鲁--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--备份用超融合二级存储器领先供应商ExaGrid®今日宣布，科罗拉多州第三大城市奥罗拉市已使用ExaGrid基于磁盘的备份储存系统取代其基于磁带的备份。

奥罗拉市选择ExaGrid的原因在于功能和优点众多，包括：

独特的横向扩展架构无需叉车式升级

自适应重复数据删除可最大限度减少数据占用空间，从而让存储容量最大化

以旧换新计划有助于该市在未来整合/升级设备；任何大小或年限的模型均可在单一系统中混合和匹配

异地复制功能提供灾难恢复保护

尽管基于磁带的备份仍在使用，但该市的备份窗口运行时间已超过24小时，因此备份作业必须交错启动，有时甚至会被缩减。自安装ExaGrid以来，备份窗口已缩短，而且制作磁带拷贝不再像过去那样对生产系统造成影响。

除该市面临备份窗口的持续挑战之外，其IT人员在恢复用户文件和数据库方面以特别费力。奥罗拉市企业系统主管Danny Santee表示：“识别和定位正确的磁带需要时间，如果它已经被传送到异地存储，那么检索工作会相当耗时。整个过程繁琐冗长。使用磁带恢复用户文件最多可能需要三天，而使用ExaGrid时，从接收请求到恢复数据所需的时间约为半小时。恢复管理是我们收益最大的地方，特别是在恢复SQL数据方面。”

阅读完整的奥罗拉市客户成功案例，了解更多关于该市使用ExaGrid的经验。

ExaGrid发布的客户成功案例和企业案例数量超过360个，超过了该领域所有其他供应商的案例总和。这些案例彰显出客户对ExaGrid独特架构方法、差异化产品及无与伦比的客户支持的满意程度。客户一致认为，这款产品不仅冠绝同类产品，而且“就是管用”。

关于ExaGrid

ExaGrid致力于提供备份用超融合二级存储器，该存储器搭载重复数据删除技术，配有独特的停放区并采用横向扩展架构。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。其横向扩展架构在单个横向扩展系统中集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，可避免代价昂贵的叉车式升级。敬请访问我们的网站www.exagrid.com或者通过LinkedIn联系我们。请浏览我们的客户对其ExaGrid体验的评价以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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