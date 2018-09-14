Acelity簽署協定，將Systagenix製造廠轉讓給Scapa Healthcare

聖安東尼奧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Acelity今天宣佈一項協議，將其位於英格蘭加格雷夫的先進創傷敷料製造廠出售給Scapa Healthcare。交易完成後，隨同製造廠的轉讓，350多位員工也將併入Scapa，以支援與Acelity旗下公司KCI的製造協定。該製造協定將確保關鍵產品和配件的持續供貨，這些產品和配件正在推進KCI在先進創傷敷料(AWD)領域的全球成長策略。

交易完成後，英格蘭加格雷夫的製造作業、消毒服務、倉儲設施、研發和法規支援功能將移交給Scapa Healthcare。

植基於公司近期收購Crawford Healthcare的動力，此次策略性交易使KCI能夠進一步提升其為先進創傷護理領域全球領袖的地位。加格雷夫製造廠的轉讓使KCI能夠仰賴Scapa在關鍵產品線的製造專長，同時使KCI能更加專注於不斷成長之AWD業務的行銷和商業化。

Acelity總裁兼執行長R. Andrew Eckert表示：「全球先進創傷護理市場龐大且成長快速。擴大KCI AWD敷料產品陣容，包括市場領先的膠原蛋白敷料PROMOGRAN PRISMA™ Matrix和高吸水性敷料KerraMax Care®系列，來進一步補強我們的負壓傷口治療產品，對於我們的成長目標是不可或缺的。此次交易將允許我們保持並加強創新和產品開發工作，以及對我們AWD業務商業執行的關注，同時我們在進行策略性投資以向其他領域擴張，例如我們首屈一指的數位創傷護理和手術解決方案。」

交易完成之前，Acelity將繼續管理加格雷夫製造廠。Acelity預期將於2018年10月初完成交易。

關於Acelity

Acelity L.P. Inc.是全球性先進創傷護理公司，致力於為需要各種醫療護理的客戶和病患開發創新癒合解決方案。其子公司KCI是先進創傷護理領域最受信賴的品牌。KCI具有無可比擬的產品陣容，行銷90多個國家，透過加快癒合並在品質、安全性和客戶體驗方面引領業界的解決方案來傳遞價值。KCI致力於推進癒合科學，為引領先進創傷治療創新樹立了標竿。

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