Acelity签署协议，将Systagenix制造厂转让给Scapa Healthcare

圣安东尼奥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Acelity今天宣布一项协议，将其位于英格兰加格雷夫的先进伤口敷料制造厂出售给Scapa Healthcare。交易完成后，随同制造厂的转让，350多位员工也将并入Scapa，以支持与Acelity旗下公司KCI的一份制造协议。该制造协议将确保关键产品和配件的持续供货，这些产品和配件正在推进KCI在先进伤口敷料(AWD)领域的全球增长战略。

交易完成后，英格兰加格雷夫的制造运营、消毒服务、仓储设施、研发和法规支持功能将移交给Scapa Healthcare。

公司近期收购了Crawford Healthcare，借助这一势头，此次战略性交易使KCI能够进一步提升其作为先进伤口治疗领域全球领导者的地位。加格雷夫制造厂的转让使KCI能够依靠Scapa在关键产品线上的制造专长，同时提升KCI对不断增长的AWD业务的市场营销和商业化的关注。

Acelity总裁兼首席执行官R. Andrew Eckert表示：“全球先进伤口治疗市场庞大并且还在快速增长。扩大KCI AWD敷料产品阵容，包括市场领先的胶原敷料PROMOGRAN PRISMA™ Matrix和超级吸干敷料KerraMax Care®系列，来进一步补充我们的负压伤口治疗产品，对于我们的增长目标是必不可少的。此次交易将允许我们保持并加强我们的创新和产品开发工作，以及对我们AWD业务商业执行的关注，同时我们在进行战略投资，以向其他领域扩张，例如我们领先的数字伤口治疗和手术解决方案。”

交易完成之前，Acelity将继续掌管加格雷夫制造厂。Acelity预计将于2018年10月初完成交易。

关于Acelity

Acelity L.P. Inc.是一家全球性先进伤口治疗公司，致力于为需要各种治疗的客户和患者开发创新愈合解决方案。其子公司KCI是先进伤口治疗领域最受信赖的品牌。KCI具有无可比拟的产品阵容，行销90多个国家，通过加快愈合、并在质量、安全性和客户体验方面引领业界的解决方案来实现价值。KCI致力于促进愈合科学，为引领先进伤口治疗创新树立了标杆。

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