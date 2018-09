SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--WCG ondertekent MOU met Qujiang New District van Xi’an, om WCG 2019 finale evenement in Xi’an, de meest bekende historische stad in China, voor 4 dagen van 18 tot 21 juli 2019.

WCG Inc. (World Cyber Games) kondigde officieel de ondertekening aan van een Memorandum of Understanding met Qujiang New District of Xi’an, China om de WCG 2019 finale te houden van donderdag 18 juli tot en met zondag 21 juli 2019.

Volgens MOU, selecteerde WCG Inc. Xi’an als zijn trefpunt voor WCG 2019 def. en de stad van Xi’an zal volledige steun voor de succesvolle verrichting van de gebeurtenis verlenen.

