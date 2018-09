CPDC en McMaster Nuclear Reactor tekenen onderzoeksovereenkomst voor productie van hoogwaardige medische isotopen

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Het Centre for Probe Development and Commercialisation (CPDC), een wereldleider in de ontwikkeling, productie en commercialisering van radiofarmaceutica, en de McMaster Nuclear Reactor (MNR)-faciliteit, een toonaangevend onderzoeksreactorprogramma dat een bron biedt voor medische radio-isotopen, hebben vandaag aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben getekend om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van processen voor de productie van zeldzame en hoogwaardige medische radio-isotopen met behulp van de kernreactor op de McMaster University in Hamilton, Ontario en de GMP-productiemogelijkheden van CPDC. De bedrijven hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend om de productie en verwerking van belangrijke radio-isotopen te onderzoeken waarvan de klinische bruikbaarheid toeneemt, maar die beperkt beschikbaar zijn.

“De combinatie van expertise die is opgebouwd bij MNR en CPDC en benut bij McMaster is opnieuw een geweldig voorbeeld van ons vermogen om optimaal gebruik te maken van onze unieke sterke punten voor de ontwikkeling van onderzoekspartnerschappen,” aldus Karen Mossman, waarnemend Vice President, Research. “Dit project voor gezamenlijke ontwikkeling heeft enorm veel potentieel om een groeiende bezorgdheid over nucleaire geneeskunde aan te pakken en zal de commercialisering van ons onderzoek van wereldklasse versnellen.”

“MNR is een wereldleider in de productie van kritische radio-isotopen, waaronder jodium-125 voor de behandeling van kanker,” stelde Chris Heysel, Director of Nuclear Operations and Facilities aan McMaster University. “Door het ontwikkelen van innovatieve productiemethoden zal het CPDC-MNR-plan ervoor zorgen dat de medische gemeenschap toegang heeft tot een betrouwbare bron van medische radio-isotopen voor zowel therapeutische als diagnostische doeleinden.”

Dr. Robert Sutherland, voorzitter van CPDC, merkte op: “CPDC heeft onlangs $ 10,5 miljoen aan federale financiering toegekend gekregen, deels ter ondersteuning van de rol van Canada als wereldleider in de ontwikkeling en levering van medische isotopen.” De bekendmaking van de financiering erkende CPDC bovendien als het enige National Centre of Excellence for Commercialization and Research dat drie opeenvolgende rondes van federale NCE-financiering heeft ontvangen.

Dr. Joe McCann, Chief Operating Officer van CPDC, beschreef de overeenkomst als actueel, aangezien de behoefte aan hoogwaardige medische isotopen enorm aan het toenemen is naarmate nieuwe innovatieve therapieën worden onderworpen aan klinische proeven en toelating op de markt naderen. “Er bestaat momenteel een aanzienlijke kloof in de levering van bepaalde hoogwaardige medische radio-isotopen van GMP-kwaliteit in Noord-Amerika, om ervoor te zorgen dat patiënten toegang hebben tot de nieuwe therapieën die op de markt komen. Deze overeenkomst biedt een unieke kans om de sterke punten van MNR op het gebied van R&D in en productie van radio-isotopen te combineren met de sterke punten van CPDC op het gebied van kwaliteit, regelgeving, GMP en commercialisering, zodat oplossingen worden gecreëerd die tegemoetkomen aan een onvervulde behoefte in de levering van medische isotopen. Deze samenwerking heeft een enorm potentieel om een aanzienlijke impact te hebben op de patiëntenzorg in Canada en wereldwijd.” CPDC is betrokken bij een aantal radiofarmaceutische ontwikkelingsprogramma's in de laat-klinische fase die rechtstreeks zullen profiteren van deze verbeterde relatie met MNR.

Radio-isotopen en radiofarmaceutica worden steeds meer gebruikt voor de behandeling van dodelijke ziekten zoals neuro-endocriene tumoren en prostaatkanker. De Contract Manufacturing-divisie van CPDC levert radiofarmaceutische geneesmiddelen voor elk van deze ziekteaanduidingen, maar het werkelijke potentieel voor verbetering van de patiëntenzorg wordt beperkt door het gebrek aan beschikbaarheid van bepaalde radio-isotopen. De gezamenlijke CPDC-MNR-inspanning zal onderzoeken hoe specifieke isotopen in de reactor van MNR kunnen worden geproduceerd. Reactorbewerkingen, isotoopproductie en -verwerking zullen worden voltooid door MNR, terwijl het uiteindelijke GMP-radio-isotoopproduct zal worden geproduceerd door CPDC. Het doel van de gezamenlijke inspanning is om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar deze isotopen.

Over CPDC

Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) is een Centre of Excellence for Commercialization and Research (CECR) gevestigd aan de McMaster University in Hamilton, Ontario, Canada. CPDC is een privaat bedrijf zonder winstoogmerk en wereldleider in de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van radiofarmaceutica van de volgende generatie dat werd opgezet met de steun van verschillende belanghebbenden, waaronder de Networks of Centres of Excellence (NCE) en het Ontario Institute for Cancer Research (OICR). Sinds de oprichting in 2008 heeft CPDC een robuust en betrouwbaar wereldwijd aanbod van innovatieve diagnostische en therapeutische radiofarmaceutica ontwikkeld die dagelijks worden gebruikt voor de detectie en behandeling van menselijke ziekten zoals kanker. Ga voor meer informatie over CPDC naar: www.imagingprobes.ca.

Over McMaster Nuclear Reactor

McMaster University is Canada's meest vooraanstaande instituut voor nucleair onderzoek en herbergt een geïntegreerde reeks onderzoeksfaciliteiten die ontdekkingen op het gebied van geneeskunde, schone energie, nucleaire veiligheid, materialen en milieukunde mogelijk maken. De centrale faciliteit binnen Nuclear Operations is de McMaster Nuclear Reactor (MNR): een multifunctionele reactor die neutronen levert voor de productie en het onderzoek van medische isotopen. Meer informatie op mnr.mcmaster.ca.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.