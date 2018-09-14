Andersen Global與Zalloum & Laswi 律師事務所合作，繼續在中東擴張業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業務遍佈安曼、約旦的知名律師事務所Zalloum & Laswi已與國際稅務與法律事務所協會Andersen Global簽署合作協定。Zalloum & Laswi由執行合夥人Azzam Zalloum於1993年成立，起初是一家法律辦公室，隨後成為提供全方位服務的律師事務所，如今擁有20多名專業人士。這一合作擴展了Andersen Global的國際業務，並且是公司中東業務發展的重要里程碑。

Andersen Global董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示：「在約旦的合作為我們提供了重要市場的平臺，我們在該市場的成長是公司宏大策略的一部分，明年一整年將繼續擴展中東現有業務。Zalloum & Laswi在商業訴訟和交易領域豐富的經驗，加上他們對約旦司法系統的洞察，將為公司提供持續擴張的機會。」

Zalloum & Laswi為各類客戶提供其在不同法律領域的深厚學識，尤其是約旦大中型企業或在約旦需要法律服務的外國公司。律師事務所的業務領域包括銀行和金融、民法、合約、外國投資、智慧財產權、國際貿易和跨境事務、企業和商法、刑法、訴訟和糾紛解決、購併以及房地產。Zalloum & Laswi由合夥人Azzam Zalloum與Rasha Laswi領導，對約旦當地法規有著全面的瞭解。

Rasha Laswi評論道：「我們認為，品質和人才是Andersen Global文化的核心，因此我們非常高興加入該團隊，並與志同道合的人共事，他們與我們一樣秉承以人為本的價值觀，而且對公司內外人士一視同仁。我們的首要任務是迎合每名客戶的需求，我們提供能夠因應當代經濟挑戰的優質法律服務以達成這一任務。與Andersen Global的合作將使我們能夠把一流的國際稅務與法律服務結合在一起，從而為公司的客戶提供更佳服務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾112個據點和3,500多名專業人員。

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