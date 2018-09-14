Andersen Global与Zalloum & Laswi 律所开展合作，继续其中东扩张之旅

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业务遍布安曼、约旦的知名律所Zalloum & Laswi已与国际税务与法律事务所协会Andersen Global签署合作协议。Zalloum & Laswi由执行合伙人Azzam Zalloum于1993年成立，起初是一家法律办公室，随后成为了一家提供全方位服务的律所，如今拥有20多名专业人士。这一合作拓展了Andersen Global的国际业务，是公司中东业务发展的一个重要里程碑。

Andersen Global董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示：“在约旦的合作为我们提供了一个重要市场的平台，我们在该市场的增长是公司宏大策略的一部分，为的是继续拓展中东现有业务，而且将贯穿明年一整年。Zalloum & Laswi在商业诉讼和交易领域丰富的经验，加上他们对约旦司法系统的洞察，将为公司提供持续扩张的机遇。”

Zalloum & Laswi为各类客户提供其在不同法律领域的深厚学识，尤其是约旦大中型企业或在约旦需要法律服务的外国公司。律所的业务领域包括银行和金融、民法、合同、外国投资、知识产权、国际贸易和跨境事务、企业和商法、刑法、诉讼和纠纷解决、并购以及房地产。Zalloum & Laswi由合伙人Azzam Zalloum与Rasha Laswi执掌，对约旦当地法规有着全面的了解。

Rasha Laswi评论道：“我们认为，品质和人才是Andersen Global文化的核心，因此我们非常高兴加入其团队，并与志同道合的人共事，他们与我们一样秉承以人为本的价值观，而且对公司内外人士一视同仁。我们的首要任务是满足每名客户的需求。公司通过提供能够应对当代经济挑战的高品质法律服务来实现这一点。我们与Andersen Global的合作将使我们能够把一流的国际税务与法律服务结合在一起，从而更好地为公司的客户提供服务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾112个分支机构和3,500多名专业人员。

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