WCG 2019年7月將在中國西安舉辦

韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- WCG股份有限公司 (以下簡稱 WCG) 14日與中國西安市曲江新區簽署

MOU (memorandum of understanding，合作備忘錄)，並對外宣布 WCG 2019 總決賽將於2019年7月18日(週四)至21日(周日)在中國西安舉辦，為期4天。

按照14日WCG-中國西安市曲江新區簽署的MOU內容，WCG 2019的舉辦城市確定為中國西安市，而西安市曲江新區將成立WCG相關團隊來全力支援WCG的成功舉辦。

與WCG簽署MOU的西安市曲江新區負責人說：「WCG作為全球最大的電子競技賽事，我們很高興贏得了WCG的主辦權。」他接著說：「我們很榮幸與全新的WCG合作，為WCG的成功舉辦將會全力以赴、給予支援。」

WCG組織委員會委員長權赫彬(Kwon Hyuk-Bin) 提到：「WCG的重生，將會成為國際電子競技賽事的慶典，除了電競大賽項目之外，我們還會準備多樣的娛樂元素。」他接著說：「西安作為文化的聖地以及千年古都，為了WCG能夠展現出多樣的、全新的內容會不遺餘力的支援，對此，我對西安市政府表示最誠摯的謝意。」

WCG自從2000年舉辦「WCG挑戰大賽」的示範賽開始，到2013年在中國昆山舉辦，歷經14年的時間，成為了名副其實的世界最大規模的電子競技大賽。2014年WCG停辦以後，許多電競粉絲感到深深的遺憾，但2017年3月Smilegate Holdings取得了WCG的商標權並宣布重啟這項賽事。全新的WCG將滿足全球電競粉絲的需求，計畫從各地區國家選拔賽開始進行海選。已經確定舉辦地和日程的WCG，後續將會發布比賽計畫等其他相關內容。

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