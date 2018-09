Lenovo e NetApp formam parceria estratégica global para acelerar a transformação digital dos clientes

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoje, na conferência Transform 2.0 da Lenovo, a Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), uma empresa Global Fortune 500 e líder de tecnologia em Intelligent Transformation, e a NetApp (NASDAQ: NTAP), uma empresa Fortune 500 e autoridade em dados para nuvem híbrida, anunciou uma parceria global multifacetada para trazer tecnologia inovadora e uma experiência simplificada para ajudar os clientes a modernizar a TI e acelerar sua transformação digital. Como líderes de inovação em computação de alto desempenho e soluções de armazenamento flash, a Lenovo e a NetApp estão exclusivamente posicionadas para trazer tecnologia e escala líder para possibilitar aos clientes de todo o mundo modernizar suas arquiteturas de TI das margens à rede central e à nuvem.

As duas empresas estão desenvolvendo em conjunto a mais ampla gama de novos produtos de armazenamento com a marca Lenovo que combinam as soluções de gestão de dados flash líder da indústria da NetApp com a premiada infraestrutura ThinkSystem da Lenovo. Estes novos produtos utilizarão a tecnologia de software central da NetApp e serão fabricados pela Lenovo, alavancando a cadeia de suprimentos de categoria internacional da Lenovo, que está classificada entre as cinco principais empresas pela Gartner para todas as empresas de tecnologia globais.

Além disso, a Lenovo e a NetApp anunciaram uma nova joint venture na China para entregar produtos de armazenamento e soluções de gestão localizadas e sob medida para atingir os requisitos especializados e o distinto ecossistema em nuvem da China. Espera-se que a nova empresa esteja operacional na primavera de 2019, dependendo das aprovações locais.

“A Lenovo está comprometida em conduzir a nova IT - Intelligent Transformation (Transformação Inteligente) - através de um conjunto voltado para o cliente de ofertasde centro de dados em expansão", disse Yang Yuanqing, presidente do conselho e diretor executivo da Lenovo. “A Lenovo está comprometida com o crescimento orgânico e inorgânico para atender as necessidades de nossos clientes e a manutenção de fortes parcerias globais na indústria de centros de dados.”

“Na economia global atual, os clientes demandam novas abordagens para infraestruturas de TI que apoiem suas transformações digitais; através desta parceria, a Lenovo e a NetApp oferecerão um portfólio abrangente incomparável de produtos, soluções e serviços no mercado atual,” disse George Kurian, diretor executivo da NetApp. “Ao combinar nossas forças complementares em inovação centrada no cliente, a Lenovo e a NetApp estabelecerão um novo padrão para acelerar o sucesso dos nossos clientes.”

“A Lenovo e a NetApp estão posicionadas com exclusividade para entregar a próxima geração de soluções de gestão de dados em todo o mundo, oferecendo aos clientes um novo desempenho, valor e escolha sem precedentes", disse Kirk Skaugen, vice-presidente executivo da Lenovo e presidente do Lenovo Data Center Group. “A Lenovo, agora a provedora de mais rápido crescimento do mundo, continua comprometida com nossa visão de ser a parceira de centro de dados mais confiável para a transformação digital dos nossos clientes. Estamos trazendo essas novas soluções de gestão de dados e armazenamento imediatamente para as empresas em mais de 160 países com uma rede de serviços e uma cadeia de suprimentos inigualável, e através de um ecossistema de parceiros de canal global cada vez mais consolidado.”

As primeiras soluções desta parceria – Lenovo ThinkSystem Séries DE e DM – estarão imediatamente disponíveis para compra no mundo todo. Para mais informações sobre esta parceria estratégica e outros anúncios da Transform 2.0, acesse www.lenovo.com/EmpowerTransformation

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa Fortune Global 500 de US$ 45 bilhões e líder global de tecnologia na condução da transformação inteligente por meio de dispositivos e infraestrutura inteligentes que criam a melhor experiência do usuário. A Lenovo produz uma das mais amplas carteiras de produtos conectados do mundo, inclusive smartphones (Motorola), tablets, PCs (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) e estações de trabalho, bem como dispositivos AR/VR e soluções de casa/escritório inteligentes. As soluções de centros de dados da Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) estão criando a capacidade e o poder de computação para as conexões que estão mudando os negócios e a sociedade. A Lenovo trabalha para inspirar aquilo que é diferente em todas as pessoas, e construir um futuro mais inteligente onde todos prosperem. Siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, leia sobre as notícias mais recentes no nosso Storyhub, ou acesse nosso site: http://www.lenovo.com/

Sobre a NetApp

A NetApp é a autoridade de dados para nuvem híbrida. Fornecemos uma gama completa de serviços de dados em nuvem híbrida que simplificam a gestão de aplicativos e dados em nuvem e ambientes internos para acelerar a transformação digital. Junto com nossos parceiros, nós qualificamos as organizações globais para liberar todo o potencial de seus dados para expandir os pontos de toque dos clientes, incentivar mais inovação e otimizar suas operações. Para outras informações, acesse www.netapp.com. #DataDriven

