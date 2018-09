Lenovo et NetApp forment un partenariat stratégique mondial afin d’accélérer la transformation numérique des clients

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, lors de la conférence Transform 2.0 de Lenovo, Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), une entreprise du classement Global Fortune 500 et leader technologique dans la Transformation Intelligente, ainsi que NetApp (NASDAQ : NTAP), une entreprise du classement Fortune 500 et autorité en matière de données pour le cloud hybride, ont annoncé un partenariat mondial multi-facette pour apporter la technologie innovante et une expérience simplifiée visant à aider les clients à moderniser l’IT et accélérer leur transformation numérique. En tant que leaders de l’innovation dans l’informatique et les solutions de stockage sur USB haute performance, Lenovo et NetApp sont positionnés de manière unique pour apporter une technologie de pointe et une évolutivité afin de permettre aux clients du monde entier de moderniser leurs architectures IT de la périphérie au réseau de base au cloud.

Les deux entreprises co-développent la plus large gamme des nouveaux produits de stockage de la marque Lenovo qui combinent les solutions de gestion des données entièrement USB à la pointe du secteur de NetApp avec l’infrastructure ThinkSystem primée de Lenovo. Ces nouveaux produits utiliseront la technologie logicielle de base de NetApp et seront fabriqués par Lenovo, à l’aide de la chaîne d’approvisionnement de classe mondiale de Lenovo, qui est classée parmi les cinq meilleures par Gartner pour toutes les entreprises technologiques mondiales.

De plus, Lenovo et NetApp ont annoncé une nouvelle co-entreprise en Chine afin de fournir des produits de stockage et des solutions de gestion de données localisés et adaptés de manière à satisfaire les exigences spécialisées ainsi que l’écosystème sur cloud distinct de la Chine. La nouvelle entreprise devrait être opérationnelle d’ici au printemps 2019, et est en attente des approbations locales.

« Lenovo s’engage à favoriser la nouvelle IT - Transformation intelligente - par l’expansion d’un ensemble d’offres de centres de données centré sur les clients », a déclaré Yang Yuanqing, président et PDG de Lenovo. « Lenovo s’engage en faveur d’une croissance organique et non organique afin de satisfaire les besoins de nos clients, et s’emploie à maintenir les partenariats mondiaux les plus solides dans le secteur des centres de données ».

« Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les clients exigent de nouvelles approches des infrastructures IT qui prennent en charge leur transformation numérique ; grâce à ce partenariat, Lenovo et NetApp proposeront un portefeuille complet de produits, solutions et services sans équivalent sur le marché actuel », a déclaré George Kurian, Président directeur général, NetApp. « Combinant leurs points forts complémentaires dans l’innovation centrée sur les clients, Lenovo et NetApp mettront en place une nouvelle norme afin d’accélérer le succès de leurs clients ».

« Lenovo et NetApp sont positionnés de manière unique afin de fournir la nouvelle génération de solutions de gestion de données haute performance dans le monde entier, offrant aux clients de nouvelles performances, valeurs et choix sans précédent », a affirmé Kirk Skaugen, vice-président exécutif de Lenovo et président du Lenovo Data Center Group. « Lenovo, l’entreprise de serveur enregistrant actuellement la croissance la plus rapide du monde, reste engagé en faveur de notre vision consistant à être le partenaire de centre de données le plus fiable pour la transformation numérique de nos clients. Nous apportons immédiatement ces nouvelles solutions de stockage et de gestion des données aux entreprises dans plus de 160 pays, avec une chaîne d’approvisionnement et un réseau de services inégalés, et un écosystème de partenaires de distribution mondiaux qui se renforce constamment ».

Les premières solutions de ce partenariat - Lenovo ThinkSystem DE et DM Series - seront immédiatement disponibles à l’achat dans le monde entier. Pour plus d’informations sur ce partenariat stratégique et les autres annonces de Transform 2.0, veuillez consulter www.lenovo.com/EmpowerTransformation

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), société pesant 45 milliards USD et figurant au classement international Fortune 500, s’impose comme un leader mondial en transformation intelligente, par le biais d’appareils intelligents et d’infrastructures qui créent la meilleure expérience utilisateur. Lenovo fabrique l’un des plus vastes portefeuilles de produits connectés au monde, couvrant les smartphones (Motorola), les tablettes, les ordinateurs personnels (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) et les postes de travail, ainsi que les appareils de RA/RV et les solutions domicile/bureau intelligentes. Les solutions de centres de données de Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) génèrent la capacité et la puissance informatique assurant des connexions qui changent les entreprises et la société. Lenovo œuvre pour inspirer ce qui est différent dans chacun et bâtir un avenir plus intelligent où chacun prospère. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, lisez les toutes dernières nouvelles via notre Storyhub, ou visitez notre site Web sur http://www.lenovo.com/

À propos de NetApp

NetApp est l’autorité en matière de données pour le cloud hybride Nous proposons une gamme complète de services de données sur cloud hybride qui simplifie la gestion des applications et données dans des environnements sur cloud et sur site afin d’accélérer la transformation numérique. Avec nos partenaires, nous permettons aux organisations mondiales de libérer le plein potentiel de leurs données afin d’étendre les points de contact avec les clients, de favoriser une plus forte innovation et d’optimiser leurs opérations. Pour plus de renseignements, visitez www.netapp.com. #DataDriven

