La ville d'Aurora, dans le Colorado, remplace ses bandes de sauvegarde par le système ExaGrid sur disque

WESTBOROUGH, Massachussets--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, un fournisseur de premier plan de solutions de stockage secondaire hyper convergé de sauvegarde, a annoncé aujourd'hui que la ville d'Aurora, troisième ville du Colorado, a remplacé ses bandes de sauvegarde par le système de stockage de sauvegarde sur disque d'ExaGrid.

La ville a choisi ExaGrid en raison de son éventail de fonctionnalités et d'avantages, notamment:

son architecture scale-out unique qui permet d'éliminer le besoin de procéder à des mises à jour massives

une déduplication adaptative des données qui minimise l'empreinte de celles-ci afin d'optimiser la capacité de stockage

un programme de reprise qui va permettre, à l'avenir, à la ville de consolider/ mettre à jour ses appareils; des modèles d'appareils de toutes tailles ou âges qui peuvent être combinés et assortis en un système unique

la réplication hors site qui fournit une protection des données après sinistre

En continuant à utiliser des sauvegardes sur bandes, les fenêtres de sauvegarde de la ville fonctionnaient plus de 24 heures d'afilée, de sorte que les tâches de sauvegarde devaient être échelonnées voire suspendues. Depuis l'installation d'ExaGrid, les fenêtres de sauvegarde se sont réduites et la copie de bandes n'affecte plus le système de production comme par le passé.

Outre le défi constant de sa fenêtre de sauvegarde auquel doit faire face la ville, son personnel informatique a eu beaucoup de difficultés à restaurer les fichiers utilisateur et les bases de données. "Le fait d'identifier et de localiser la(les) bande(s) concernée(s) a pris du temps, et, à chaque fois qu'elle avait déjà été envoyée au périphérique de stockage hors site, la récupérer a nécessité beaucoup de temps," a déclaré Danny Santee, responsable des progiciels d'entreprise de la ville. "L'ensemble du processus était complexe et fastidieux. Restaurer un fichier utilisateur pouvait nécessiter jusqu'à trois jours dans le cas d'une bande, contre à peine une demi-heure avec ExaGrid - entre la réception de la demande et la restauration des données. Nous avons connu notre plus grand gain dans la gestion des restaurations , particulièrement lorsqu'il s'agit de restaurer des données SQL," a-t-il ajouté.

Lisez l'intégralité des témoignages de clients satisfaits de la ville d'Aurora pour en apprendre davantage à propos de l'expérience de la société dans l'utilisation du système ExaGrid.

Les exemples publiés de succès des clients d'ExaGrid et de réussites d'entreprise dépassent désormais le chiffre de 360, soit davantage que pour tous les autres distributeurs combinés du secteur. Ces témoignages démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de son produit différencié et de son service à la clientèle inégalé. Les clients affirment régulièrement que non seulement ce produit est le meilleur de sa catégorie, mais qu'il fonctionne, tout simplement.'

A propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage secondaire hyperconvergé pour les sauvegardes avec déduplication des données, une zone d'application unique et une architecture évolutive horizontalement. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations par MV instantanées. Son architecture évolutive horizontale intègre des éléments complets dans un système évolutif horizontal et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives. Retrouvez-nous sur www.exagrid.com ou connectez-vous avec nous à LinkedIn. Découvrez ce que les clients ont à dire au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid, et pourquoi ils consacrent dorénavant nettement moins de temps à leurs sauvegardes.

ExaGrid est une marque déposée d’ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.