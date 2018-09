Cidade de Aurora, Colorado, substitui os backups em fita pelo sistema ExaGrid com base em disco

WESTBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a provedora com liderança em armazenamento secundário hiperconvergente para backup, anunciou hoje que a Cidade de Aurora, a terceira maior cidade do Colorado, substituiu os seus backups com base em fita pelo sistema de armazenamento de backup com base em disco da ExaGrid.

A cidade escolheu a ExaGrid devido a diversos recursos e benefícios, incluindo:

arquitetura exclusiva de scale-out elimina a necessidade de atualizações tipo empilhamento

desduplicação de dados adaptativa minimiza o espaço ocupado pelos dados para maximizar a capacidade de armazenamento

o programa de troca permite que a cidade consolide/atualize aparelhos no futuro; modelos de qualquer tamanho ou idade podem ser misturados e combinados em um único sistema

replicação externa oferece proteção de recuperação de desastres

Enquanto ainda utilizavam backups com base em fita, as janelas de backup da cidade estavam funcionando por mais de 24 horas; por isso, os trabalhos de backup precisavam ser escalonados e, às vezes, até cancelados. Desde a instalação do ExaGrid, as janelas de backup foram reduzidas e as cópias de fita não afetam mais o sistema de produção, como aconteceu no passado.

Além do constante desafio da cidade com sua janela de backup, sua equipe de TI particularmente teve dificuldades com a restauração de arquivos e bancos de dados de usuários. ”Identificar e localizar as fitas corretas leva tempo e, se já tiverem sido enviadas ao armazenamento externo, a sua recuperação era demorada”, disse Danny Santee, o supervisor de sistemas de empresas de Aurora. “Todo o processo foi complicado e tedioso. A restauração de um arquivo de usuário pode levar até três dias com fita, enquanto que com o ExaGrid, o tempo que leva para receber a solicitação até a restauração dos dados é de cerca de meia hora. O gerenciamento de restaurações foi onde vimos o nosso maior ganho, especialmente quando se trata de restaurar dados SQL.”

Leia a história de sucesso completa do cliente da Cidade de Aurora para saber mais sobre a experiência da empresa com o uso do ExaGrid.

As histórias de sucesso de clientes e histórias de empresas publicadas pela ExaGrid são mais de 360, mais do que todos os outros fornecedores no espaço combinado. Estas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva, produto diferenciado e suporte incomparável ao cliente da ExaGrid. Os clientes sempre afirmam que o produto não é apenas o melhor da categoria, mas "simplesmente funciona".

