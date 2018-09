PALO ALTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--Science Exchange, de leidende marktplaats voor outsourced R&D™, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijfspartner is geworden van One Nucleus, de ledenorganisatie voor life science- en gezondheidszorgbedrijven. Deze exclusieve samenwerking geeft One Nucleus-leden directe toegang tot duizenden CRO’s, CMO’s, academische instituten, kernlaboratoria en een wereldwijde gemeenschap van wetenschappers van ’s werelds beste R&D-organisaties.

One Nucleus, gevestigd in Cambridge, Engeland, ondersteunt instellingen, bedrijven en particulieren in zijn regio door ze te verbinden met een uitgebreid netwerk van Britse en wereldwijde bronnen. Door deze connectiviteit te bieden, streeft One Nucleus ernaar de productiviteit van zijn leden te maximaliseren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.