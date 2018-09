Finais do WCG 2019 serão disputadas em Xi’an, na China em julho de 2019

SEUL, Coreia do Sul--(BUSINESS WIRE)--WCG Inc. (World Cyber Games) anunciou oficialmente que assinou um memorando de entendimento com o novo distrito de Qujiang, em Xi’an, na China para ser o local das finais do WCG 2019, entre quinta-feira, 18 de julho e sábado, 21 de julho de 2019.

De acordo com o memorando, a WCG Inc. selecionou Xi’an como local das finais do WCG 2019 e a cidade vai oferecer apoio total para operação bem sucedida do evento.

“Estou muito satisfeito ao anunciar que Xi’an será parceira da WCG para receber um dos mais bem sucedidos festivais esportivos globais no ano que vem. Xi’an não poupará esforços para garantir o sucesso das finais do WCG 2019”, disse um funcionário do Governo municipal popular do novo Distrito de Qujiang, em Xi’an.

“Estamos preparando vários programas de entretenimento, além dos jogos do torneio, para reassumir e solidificar a glória dos WCG como um festival esportivo líder mundial”. O diretor do comitê do WCG Kwon, Hyuk Bin, disse ainda: “Eu gostaria de agradecer sinceramente ao novo distrito de Qujiang em Xi’an, o berço do nascimento da civilização chinesa com extraordinário patrimônio histórico, por decidir apoiar o plano da WCG de exibir vários aspectos da cultura digital do futuro para públicos de todo o mundo”.

A WCG, que promoveu seu primeiro evento em 2000, foi reconhecida como a maior competição esportiva do mundo durante 14 anos e seu último evento teve lugar em Kunshan, na China, em 2013. Em março de 2017, a Smilegate Holdings, Inc. adquiriu a marca e os direitos de operação da WCG visando revitalizar o festival esportivo mundial. A WCG decidiu adicionar rodadas qualificatórias regionais globais para expandir a participação de amadores nos jogos. Os jogadores precisam se qualificar nos jogos preliminares domésticos em cada país para garantir sua passagem para a China. Agora que local e data foram fixados para o evento, a WCG Inc. anunciará os detalhes, inclusive os títulos e eventos oficiais relacionados.

