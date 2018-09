WCG 2019 Finale im Juli 2019 in Xi'an, China

SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--WCG Inc. (World Cyber Games) gab offiziell bekannt, dass es eine Einverständniserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Qujiang New District of Xi'an, China, unterzeichnet hat, um das Finale der WCG 2019 vom Donnerstag, dem 18. Juli bis zum Sonntag, dem 21. Juli 2019 zu veranstalten.

Laut der MOU wählte WCG Inc. Xi'an als Austragungsort für das Finale der WCG 2019 und die Stadt von Xi'an wird die erfolgreiche Ausführung des Events voll unterstützen.

„Ich freue mich bekannt geben zu können, dass Xi'an nächstes Jahr als Partner von WCG eines der erfolgreichsten globalen eSports-Festivals veranstalten wird. Xi'an wird alles tun, was möglich ist, um den Erfolg des Finales der WCG 2019 sicherzustellen“, erklärte ein Beamter des Qujiang New District der Stadtverwaltung von Xi'an.

„Wir sind dabei, eine Reihe von Unterhaltungsprogrammen zusätzlich zu den Turnierspielen vorzubereiten, um den Ruhm der WCG als führendes eSports-Festival zu stärken.“ Der Vorsitzende des WCG-Komitees Kwon, Hyuk Bin meinte: „Ich danke dem Qujiang New District of Xi'an, der Geburtsstätte der alten chinesischen Zivilisation mit einem beeindruckenden historischen Erbe, für die Entscheidung, den Plan der WCG, die verschiedenen Aspekte der zukünftigen digitalen Kultur dem Publikum aus aller Welt vorzustellen.“

Die WCG fanden zum ersten Mal im Jahr 2000 statt und werden seit 14 Jahren als weltgrößter eSports-Wettkampf anerkannt. Das letzte Event fand 2013 in Kunshan, China, statt. Im März 2017 erwarb Smilegate Holdings, Inc. die Marken- und Betriebsrechte der WCG in der Hoffnung, das globale eSports-Festival neu aufleben zu lassen. WCG entschied, globale regionale Qualifizierungsrunden zu ergänzen, um die Teilnahme an den Spielen auf Amateure auszudehnen. Die Spieler müssen sich in heimischen, vorläufigen Spielen in jedem Land für ihre Tickets nach China qualifizieren. Da jetzt Ort und Datum der Veranstaltung feststehen, wird WCG Inc. bald die Details bekannt geben, einschließlich der offiziellen Titel und verwandten Events.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.