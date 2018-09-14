WCG, 2019年7月将在中国西安举办

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- WCG股份公司 (以下 WCG) 14日与中国西安市曲江新区签署

MOU(memorandum of understanding, 谅解备忘录)，并对外宣布 WCG 2019 总决赛将于2019年7月18日(周四)至21日(周日), 为期4天在中国西安举办。

按照14日WCG-中国西安市曲江新区签署的MOU内容，WCG 2019的举办城市确定为中国西安市，而西安市曲江新区将成立WCG相关团队来全力支持WCG的成功举办。

与WCG签署MOU的西安市曲江新区负责人说 “WCG作为全球最大的电子竞技赛事，我们很高兴赢得了WCG的主办权。” 他接着说“我们很荣幸与全新的WCG合作, 为WCG的成功举办将会全力以赴、给予支持。

WCG组委会委员长权赫彬(Kwon, Hyuk-Bin)提到“WCG的重生，将会成为国际电子竞技赛事的庆典，除了电竞大赛项目之外，我们还会准备多样的娱乐元素”, 他接着说“西安作为文化的圣地以及千年古都，为了WCG能够展现出多样的、全新的内容会不遗余力的支持，对此，我对西安市政府表示最诚挚的谢意。”

WCG自从2000年举办‘WCG挑战大赛’的示范比赛开始, 到2013年在中国昆山举办，历经14年的时间成为了名副其实的世界最大规模的电子竞技大赛。2014年WCG停办以后，许多电竞粉丝感到深深的遗憾，但2017年3月Smilegate Holdings取得了WCG的商标权并宣布重启这项赛事。全新的WCG将满足全球电竞粉丝的需求，计划从各地区国家选拔赛开始进行海选。已经确定举办地和日程的WCG，后续将会发布比赛项目等其他相关内容。