A.M. Best affirme les notations de crédit de la Compagnie Centrale de Réassurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A.M. Best a affirmé la notation de solidité financière B+ (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de "bbb-" de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR Algérie) (Algérie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de CCR Algérie, qu'A.M. Best qualifie de très solide, ainsi que la performance opérationnelle solide de la compagnie, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d'entreprise marginale.

La force bilancielle de CCR Algérie est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, qui est catégorisée au niveau le plus fort, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR) (Coefficient de suffisance de capital de Best), soutenue par un levier de souscription relativement faible et un bon niveau de génération de capital interne. La société gère ses expositions maximales potentielles à des pertes importantes par le recours à une rétrocession exhaustive, et bénéficie d'une garantie de l'État pour sa couverture des risques catastrophe naturelle en Algérie. Parmi les facteurs qui ont un impact négatif sur la solidité du bilan figurent la dépendance modérée à la rétrocession, et une exposition significative au risque élevé du système financier en Algérie, avec plus de 95% d'actifs investis au niveau national.

CCR Algérie a connu une croissance soutenue, avec une augmentation d'environ 45% des primes émises brutes au cours des cinq dernières années. Sa performance opérationnelle reste solide, soutenue par une forte rentabilité technique et des retours sur investissement stables. La société a déclaré un ratio combiné moyen pondéré sur cinq ans (2013-2017) de 79,1% et une rentabilité des capitaux propres de 10,1%. Malgré une hausse de 60% des sinistres bruts en 2017, causée par un niveau plus élevé de fréquence et de gravité des événements, le ratio de sinistralité nette de CCR Algérie reste stable à 51,3%, ce qui illustre l'efficacité de son programme de rétrocession.

L'évaluation du profil de marché de CCR Algérie prend en considération sa position de leader sur le marché domestique en tant que réassureur national, avec une part de marché estimée à 68% en 2017, telle que mesurée par volume de primes cédées. En qualité de compagnie détenue par l’Etat, CCR Algérie bénéficie de cessions obligatoires et gère divers pools et plans nationaux, y compris le dispositif national de protection contre les catastrophes naturelles. Malgré la croissance de son portefeuille international au cours de ces dernières années, le profil de marché de CCR Algérie reste lourdement concentré en Algérie, d'où provient 87,3% de son activité en 2017. Ces facteurs, ainsi qu'une exposition significative aux investissements nationaux, rendent CCR Algérie dépendante des conditions macro-économiques et politiques prévalant en Algérie.

Ce communiqué de presse porte sur les notations de crédit qui ont été publiées sur le site internet d'A.M. Best. Pour toute information de notation relative au communiqué et aux divulgations pertinentes, y compris les détails du bureau responsable de l'émission de chacune des notations individuelles mentionnées dans le présent communiqué, veuillez consulter la page activité de notation récente d'A.M. Best. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation et les limites des opinions sur les notations de crédit, veuillez consulter la section Comprendre les notations de crédit de Best. Pour plus d'informations sur l'utilisation médiatique appropriée des communiqués de presse sur les notations de crédit de Best et sur A.M. Best, veuillez consulter le Guide pour les médias - Utilisation des communiqués de presse sur les notations de crédit de Best et sur les mesures de notation d'A.M. Best.

A.M. Best est la source d'information de notation de compagnies d'assurance la plus ancienne et la plus fiable au monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.ambest.com.

Copyright © 2018 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.