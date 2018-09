Le Canada se classe à la 9e place dans l'Indice Mondial des Retraites 2018 de Natixis

Top 25 Countries in the 2018 Global Retirement Index (Photo: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Le Canada est monté de deux places et termine neuvième parmi 43 pays dans l'Indice Mondial des Retraites 2018, publié aujourd'hui par Natixis Investment Managers. La hausse modeste du Canada dans le classement est attribuée à l'amélioration des conditions économiques et des facteurs environnements. Toutefois, dix ans après la crise financière mondiale, Natixis met en avant une convergence de divers facteurs (des taux d'intérêt ultra bas, la hausse de l'endettement public, le vieillissement de la population et l'espérance de vie) comme des indicateurs de la durabilité continue des systèmes de retraite au Canada et dans le monde entier.

"La sécurité des retraites au niveau mondial est confrontée à un problème aux dimensions multiples, à l'heure où le modèle traditionnel à trois piliers est remis en question par la démographie du 21e siècle, les déséquilibres fiscaux et les politiques monétaires qui épuisent les ressources des particuliers, employeurs et gouvernements du monde entier", déclare Jean Raby, chef de la direction de Natixis Investment Managers. "Nous espérons que ce rapport servira de cadre de travail pour un dialogue urgent entre les décideurs politiques, les travailleurs et le secteur financier pour déterminer comment répondre aux besoins des retraités d'aujourd'hui tout en préservant la sécurité des retraites pour les générations à venir."

Soufflant sa sixième bougie, l'Indice Mondial des Retraites fournit un instantané de 43 pays et leur score relatif par rapport à des indicateurs clefs ayant une influence sur la sécurité des retraites. Le score général pour chaque pays se base sur l'examen de 18 facteurs dans quatre grandes catégories: finances des retraites, bien-être matériel, qualité de vie et santé.

Pays les plus performants

L'Europe occidentale continue de dominer les dix premières places de l'indice 2018, avec la Suisse (n° 1), l'Islande (n° 2), la Norvège (n° 3), la Suède (n° 4), le Danemark (n° 8) et les Pays-Bas (n° 10). La Nouvelle-Zélande (n° 5) et l'Australie (n° 6) conservent leurs positions dans le top 10.

L'Irlande fait pour la première fois son entrée au top 10, passant de la 14 e places l'an dernier à la 7 e place, soit la montée la plus importante en termes de classement et de score pour tous les pays. La capacité de l'Irlande à résorber son taux de chômage (6,2% depuis 2017), puis à réduire les inégalités de revenus, a contribué à sa montée dans l'indice. Le pays fait également état d'une nette amélioration en matière de pression fiscale, et donc d'une hausse du niveau de revenu disponible des retraités.

Le Canada est revenu dans le top 10 (n° 9) avant tout grâce aux améliorations au niveau de la biodiversité, la qualité de l'air et les facteurs environnementaux dans le sous-indice de la qualité de vie. Le pays jouit de la deuxième meilleure qualité de l'air et arrive en septième position dans les scores de bonheur personnel de tout l'indice. Dans la catégorie du bien-être matériel, l'indicateur canadien du chômage a connu une amélioration, étant donné que le pays a bénéficié d'un renforcement du marché de l'emploi en 2017.

"Pour le Canada, nous constatons une robustesse et une tendance positive aussi bien dans le classement général que dans deux des quatre sous-indices de l'Indice Mondial des Retraites de Natixis", déclare Abe Goenka, chef de la direction de Natixis Investment Managers Canada. "Pour 2018, le Canada fait preuve de leadership dans les catégories finances des retraites et qualité de la vie, ce qui se reflète dans une amélioration dans les prêts bancaires non productifs, la pression fiscale, la gouvernance et la hausse taux d'intérêt, et dans les meilleurs scores obtenus en matière de qualité de l'air et dans le bonheur personnel des retraités actuels, respectivement."

La crise financière mondiale accélère une crise des retraites

Le rapport de Natixis intitulé "Protecting the Promise: Five critical threats to global retirement security" (tenir la promesse: cinq menaces cruciales pour la sécurité des retraites à l'échelle mondiale) fournit un contexte à l'indice 2018. D'après l'analyse, qui étudie les défis liés aux retraites avec un regard post crise, les conséquences involontaires de mesures de politique monétaire mises en place au cours de la dernière décennie ont mis la sécurité des retraites sous pression, rendant l'épargne plus chère, freinant l'emploi et la croissance des salaires, et ne faisant au final qu'éliminer le rendement obligataire sur lequel les retraités comptaient. La période prolongée de taux d'intérêt muselés a laissé aussi bien les retraités et les gestionnaires de retraite sur le carreau. Les retraités ont dû modérer leurs attentes en termes de revenu ou prendre des niveaux de risque nettement plus élevés, avec leurs épargne-retraite pour seul moyen de joindre les deux bouts.

Tout comme pratiquement tout autre pays développé, le Canada est actuellement confronté aux défis d'un ratio croissant de dépendance vieillesse et d'un fossé grandissant au niveau des opportunités économiques entre les hauts et faibles revenus.

Facteurs influant sur le classement du Canada à l'Indice Mondial des Retraites

Plusieurs facteurs ont eu un impact sur la place du Canada dans l'indice de cette année:

Force des institutions financières: le Canada continue de se hisser au top 10 pour les finances, en grande partie grâce aux améliorations au niveau des prêt bancaires non productifs, de la pression fiscale, de la gouvernance et de la hausse des taux d'intérêt, qui améliorent les niveaux d'épargne et les revenus des retraités. Toutefois, le Canada a régressé au niveau de l'endettement public et a un ratio croissant de retraités par rapport aux adultes actifs (dépendance vieillesse), ce qui place une pression grandissante sur les ressources gouvernementales sur la durée.

Bénéfices environnementaux: le Canada a gagné six places dans la qualité de vie, qui passe de la 15 e position l'année dernière à la 9 e cette année, grâce à de meilleurs scores de la qualité de l'air et des facteurs environnementaux. Le Canada a la deuxième meilleure qualité d'air et se place à la septième place pour le bonheur personnel.

Bonne santé: le Canada a conservé sa position dans le top 10 pour la catégorie santé. Le pays arrive en 10 e position parmi tous les autres pays de l'indice pour les dépenses de santé par habitant et les dépenses de services de santé assurés, qui mesure la proportion des dépenses de santé couvertes par les assurances. Toutefois, le Canada a enregistré un score légèrement plus bas de l'indicateur d'espérance de vie par rapport à l'année précédente.

Baisse du revenu par habitant: les améliorations au niveau de l'emploi et de l'égalité des revenus ont été contrecarrées par un déclin de l'indicateur de revenu par habitant (niveau de revenu par personne), ce qui a fait baisser le Canada dans le classement de la catégorie de bien-être matériel, de n°20 à n°22.

Pour télécharger un exemplaire de l'Indice Mondial des Retraites, veuillez visiter: im.natixis.com/en-ca/research/2018-global-retirement-index

Méthodologie

L'Indice Mondial des Retraites évalue les facteurs liés à la sécurité des retraites dans 43 économies développées dans lesquelles la retraite est une question sociale et économique urgente. L'indice a été réalisé par Natixis Investment Managers, avec le soutien de CoreData Research. L'indice comprend des économies avancées du Fonds monétaire international (FMI), des membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). La rapport collecte des données à partir de sources variées, notamment de la Banque mondiale. Les chercheurs ont calculé un score moyen dans chaque catégorie et ont regroupé les scores de chaque catégorie pour obtenir un classement général des 43 nations étudiées.

À propos du Natixis Center for Investor Insight

Dans le cadre du Natixis Investement Institute, le Center for Investor Insight se consacre à l'analyse et à l'information des problèmes et des tendances importantes pour les investisseurs, professionnels de la finance, gestionnaires de fonds, employeurs, gouvernements et décideurs politiques. Le Centre et son équipe de chercheurs indépendants et associés suivent les développements importants sur les marchés, l'économie et l'investissement afin de comprendre les attitudes et les perceptions qui influencent les décisions des investisseurs particuliers, des professionnels de la finance et des décideurs institutionnels. Le programme de recherche annuel du centre a commencé en 2010 et offre à l'heure actuelle des informations sur les perceptions et les motivations de plus de 59 000 investisseurs de 31 pays du monde entier.

