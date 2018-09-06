Swiss Advanced Vision上市Harmonis – 首款用於白內障手術的可客製EDOF人工水晶體

瑞士納沙泰爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Swiss Advanced Vision (SAV-IOL)宣布上市Harmonis上市，這是一種用於白內障手術的可客製人工水晶體(IOL)，具有先進的延伸景深(EDOF)光學技術。眼科醫師有史以來第一次能夠在手術之前用一個Web介面的配置器將人工水晶體的各項光學參數調校至最佳水準，以適配所期望的視力結果。SAV-IOL將在9月21-25日於維也納召開的歐洲白內障和屈光外科醫師協會(ESCRS)第36屆年會期間向市場發布Harmonis。

為了使眼外科醫師及其患者獲得最佳視力，Harmonis Web介面的配置器可針對近距、中距和遠距視力的光分布比率、閱讀距離(Add)和 延伸景深(EDOF)提供一套可選擇的參數，形成合計超過3,000種的光學配置。

Harmonis與SAV-IOL現有的Eden和Lucidis人工水晶體產品陣容一起，向眼外科醫師提供了一系列用於白內障手術的優質、平價、精良、如今可客製的EDOF水晶體。所有三款產品的製造均採用公司獲得專利的瞬間聚焦光學技術，旨在延伸人工水晶體的景深，向患者提供優質連續視力。

Harmonis的上市繼續鞏固了SAV-IOL研製創新、品質、精準產品的公司聲譽。Swiss Advanced Vision執行長Max Boysset表示：「Harmonis的上市擴展了我們的產品陣容，透過允許眼外科醫師及其患者在一個穩定的、經過驗證的平臺基礎上挑選適配性最佳的光學配置，我們能夠向他們提供更大程度的靈活性和控制力。」

眼科醫療保健專業人士可採用sav-iol.com提供的Web介面的配置器訂購可客製的Harmonis晶體，產品將按客戶所期望的配置隨選製造。SAV-IOL將在9月21-25日於維也納召開的 ESCRS 第36屆年會的B134展臺上展示Harmonis。

關於SAV-IOL：位於瑞士法語區的瑞士公司。英國標準協會現場認證MD 615363。

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