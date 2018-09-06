Swiss Advanced Vision上市Harmonis – 首款用于白内障手术的可定制EDOF人工晶体

瑞士纳沙泰尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Swiss Advanced Vision (SAV-IOL)宣布上市Harmonis，这是一种用于白内障手术的可定制人工晶体(IOL)，具有先进的扩展聚焦深度(EDOF)光学技术。眼科医师有史以来第一次能够在手术之前用一个基于Web的配置器将人工晶体的各项光学参数调校至最佳水平，以适配所期望的视力结果。SAV-IOL将在9月21-25日于维也纳召开的欧洲白内障和屈光外科医师协会(ESCRS)第36届年会期间向市场发布Harmonis。

为了使眼外科医师及其患者获得最佳视力，Harmonis基于Web的配置器可针对近距、中距和远距视力的光分布比率、阅读距离(Add)和扩展聚焦深度(EDOF)提供一套可选择的参数，形成合计超过3,000种的光学配置。

Harmonis与SAV-IOL现有的Eden和Lucidis人工晶体产品阵容一起，向眼外科医师提供了一系列用于白内障手术的优质、平价、精良、如今可定制的EDOF晶体。所有三款产品的制造均采用公司获得专利的瞬间聚焦光学技术，旨在扩展人工晶体的聚焦深度，向患者提供优质连续视力。

Harmonis的上市继续巩固了SAV-IOL研制创新、品质、精准产品的公司声誉。Swiss Advanced Vision首席执行官Max Boysset表示：“Harmonis的上市扩展了我们的产品阵容，通过允许眼外科医师及其患者在一个稳定的、经过验证的平台基础上挑选适配性最佳的光学配置，我们能够向他们提供更大程度的灵活性和控制力。”

眼科医疗保健专业人士可采用sav-iol.com提供的基于Web的配置器订购可定制的Harmonis晶体，产品将按客户所期望的配置按需制造。SAV-IOL将在9月21-25日于维也纳召开的 ESCRS 第36届年会的B134展台上展示Harmonis。

关于SAV-IOL：位于瑞士法语区的瑞士公司。英国标准协会现场认证MD 615363。

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