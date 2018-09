Swiss Advanced Vision lança a Harmonis – a primeira IOL personalizável com EDOF para cirurgias de catarata

Harmonis - The first customizable EDOF IOL for cataract surgery (Photo: SAV-IOL SA)

NEUCHATEL, Suíça--(BUSINESS WIRE)--Swiss Advanced Vision (SAV-IOL) anunciou o lançamento da Harmonis, uma lente intraocular (IOL) personalizável com tecnologia óptica avançada de profundidade focal estendida (EDOF) para cirurgias de catarata. Pela primeira vez, os oftalmologistas estarão aptos a utilizar o configurador com base na Web para definir os melhores parâmetros ópticos das lentes para que se ajustem ao resultado visual desejado, antes da cirurgia. A SAV-IOL vai apresentar a Harmonis no mercado durante a 36a edição do Congresso da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refrativa (ESCRS) em Viena, que acontecerá de 21 a 25 de setembro.

Para permitir que os cirurgiões oftalmologistas e seus pacientes alcancem a visão ideal, o configurador com base na Web da Harmonis oferece um conjunto de parâmetros selecionáveis para razões de distribuição de luz na visão de curto, médio e longo alcance, distância de leitura (Add) e profundidade focal estendida (EDOF), resultando em mais de 3.000 configurações ópticas.

A Harmonis se posiciona com a Eden e a Lucidis, IOLs do portfólio existente da SAV-IOL, que oferecem aos cirurgiões oftalmológicos várias lentes EDOF de alta qualidade, acessíveis, diferenciadas e agora personalizáveis para as cirurgias de catarata. Todos os três produtos são fabricados utilizando a tecnologia óptica Instant Focus patenteada da empresa, idealizada para ampliar a profundidade focal das lentes intraoculares para oferecer aos pacientes visão contínua de alta qualidade.

O lançamento da Harmonis continua a sustentar a reputação da SAV-IOL como uma empresa cujos produtos são criados com inovação, qualidade e precisão. Max Boysset, diretor executivo da Swiss Advanced Vision disse: “Ao expandir nosso portfólio de produtos com o lançamento da Harmonis, estamos aptos a oferecer aos cirurgiões oftalmologistas e seus pacientes um nível maior de flexibilidade e controle ao permitir que eles escolham a melhor e mais adequada configuração óptica com base em uma plataforma estável e comprovada”.

As lentes Harmonis sob medida são encomendadas por profissionais da área de oftalmologia, que utilizam o configurador com base na Web, disponível no site sav-iol.com. Elas são fabricadas mediante encomenda, conforme a configuração desejada. A SAV-IOL vai apresentar a Harmonis durante a 36a edição do congresso da ESCRS em Viena, de 21 a 25 de setembro, no estande B134.

Sobre a SAV-IOL: empresa suíça localizada na região do idioma francês da Suíça. Certificação de local BSI MD 615363.

