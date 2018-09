La Fondation Conrad N. Hilton annonce un organisme populaire à but non lucratif basé au Kenya comme lauréat du Prix Humanitaire Hilton 2018 de 2 millions de dollars

Les élèves de 2ème année de Kibera School for Girls (KSG) (Whitney Oneya, Brenda Awuor, Suzy Akoya et Sarah Awuor) profitent des pauses sur le nouveau toit de l'immeuble KSG. Permission de la Photo par SHOFCO.

SHOFCO (Shining Hope for Communities) recevra le plus important prix humanitaire annuel au monde pour son approche locale de la transformation des vies dans les bidonvilles urbains du Kenya. Permission de la photo par Audrey Hall.

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--La Fondation Conrad N. Hilton a annoncé aujourd’hui que l’organisation populaire à but non lucratif SHOFCO (Shining Hope for Communities) est la lauréate du Prix Humanitaire Conrad N. Hilton de cette année. Un groupe éminent de jurés internationaux indépendants a choisi SHOFCO, qui catalyse la transformation à grande échelle des bidonvilles urbains, en fournissant des services essentiels à tous, des plateformes de plaidoyer communautaires et le développement de l'éducation et du leadership pour les femmes et les filles.

Basé à Kibera SHOFCO a été fondé par l’adolescent Kennedy Odede en 2004 avec 20 centimes et un ballon de football. En 2007, Kennedy a rencontré Jessica Posner, une étudiante américaine brillante et motivée qui étudie à l'étranger. Ensemble, ils ont conçu le modèle que SHOFCO utilise aujourd'hui. Le partenariat entre Kennedy et Jessica est une collaboration unique et novatrice dans le domaine du développement international.

En grandissant à Kibera, Kennedy Odede a constaté de visu les conséquences dévastatrices de la vie dans des bidonvilles urbains, connus localement sous le nom de bidonvilles. Cependant, au lieu de réfléchir à la manière d'échapper à son environnement, Kennedy a perçu le potentiel de transformer sa communauté en travaillant côte à côte avec ses voisins dans le bidonville. Les programmes de SHOFCO, qui incluent les soins de santé, l’éducation et l’autonomisation économique des femmes et des filles, ainsi que la fourniture durable d’eau potable grâce à un système de canalisation aérienne de pointe, sont toujours axés sur la demande et la communauté.

« Je salue le travail de SHOFCO visant à transformer la vie des habitants des bidonvilles urbains, galvaniser le changement populaire et réduire les obstacles sociaux et éducatifs pour les femmes et les filles », a déclaré Son Excellence Margaret Kenyatta, Première Dame de la République du Kenya. « Leurs efforts sont un exemple pour les organisations qui cherchent à sortir de la pauvreté et à inspirer l’espoir. C'est pourquoi je suis un fier membre de SHOFCO. »

En offrant aux communautés la possibilité de réaliser leur plein potentiel, SHOFCO crée un changement durable et systémique dans les bidonvilles urbains. Ce qui a commencé comme mouvement populaire à Kibera par Kennedy en 2004 a déclenché la transformation et l’espoir dans six bidonvilles du Kenya, —comprenant Kibera, Kawangware, Mathare et Mukuru au Nairobi, et au Bangladesh ainsi que Mshomoroni au Mombusa—touchant plus de 220 000 personnes.

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir le Prix Humanitaire Hilton 2018 », a déclaré Kennedy Odede, Fondateur et PDG de SHOFCO. « Nous saisirons cette formidable opportunité pour créer un fonds de dotation afin d’assurer la santé financière à long terme et la croissance durable de notre travail. Cela permettra à SHOFCO de rester motivé par les besoins et le leadership de la communauté, et non par les demandes des donateurs, maintenant et dans le futur. La dotation renforcera notre travail en partenariat avec les dirigeants communautaires et nous aidera à accroître nos investissements dans la transformation des bidonvilles urbains ».

SHOFCO sera honoré lors du Symposium et de la cérémonie de remise du Prix Humanitaire Hilton qui auront lieu au Beverly Hilton à Los Angeles le vendredi 19 octobre 2018 et sera diffusé en direct.

« La sélection du SHOFCO par le jury comme lauréat du Prix Humanitaire Hilton 2018 témoigne de la puissance des acteurs locaux et marque la prochaine génération de leaders humanitaires et de développement », a déclaré Peter Laugharn, Président et PDG de la Fondation Hilton. « SHOFCO est un exemple remarquable de changement mené par des citoyens, créé par des personnes vivant dans des conditions très difficiles. Avec l’urbanisation de l'Afrique et du monde et la création de plus d'établissements informels, SHOFCO fournit un exemple inspirant de créativité et de solutions locales ».

SHOFCO rejoindra la liste des 22 organisations précédentes qui ont reçu le Prix Humanitaire Hilton au cours des deux dernières décennies, dont récemment icddr, b, le Groupe de Travail sur la Santé Mondiale et Landesa. Chaque année, la Fondation Hilton étudie des centaines de nominations d'organisations à but non lucratif notables dans le monde entier, et un jury international indépendant composé de jurés éminents effectue la sélection finale après un processus de sélection rigoureux. Le jury du Prix Humanitaire Hilton 2018 comprend les personnalités suivantes: Sir Fazle Hasan Abed; Princesse Salimah Aga Khan; Gro Brundtland, M.D., M.P.H.; Hawley Hilton McAuliffe; Strive Masiyiwa; Ann M. Veneman; et Mark Rosenberg, M.D., M.P.P. Les candidatures pour le Prix Humanitaire Hilton 2019 seront reçues du 22 Août au 25 Octobre 2018 et devront être soumises sur le site Web de la Fondation Hilton.

À propos de SHOFCO

SHOFCO (Shining Hope for Communities) est un mouvement populaire qui catalyse la transformation à grande échelle des bidonvilles urbains en fournissant des services essentiels pour tous, des plateformes de plaidoyer communautaires et le développement de l'éducation et du leadership pour les femmes et les filles. Ayant grandi à Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, le fondateur de SHOFCO, Kennedy Odede, a vécu dans des conditions d’extrême pauvreté, de la violence, du manque d'opportunités et d’une profonde inégalité entre les sexes. Maintenant, SHOFCO se concentre sur la création de solutions à la pauvreté urbaine en faisant face à ces principaux obstacles. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.shofco.org.

À propos de la Hilton Foundation

Conrad N. Hilton Foundation a été créée en 1944 par le pionnier des affaires internationales Conrad N. Hilton, qui a fondé les hotels Hiltonet qui a légué sa fortune pour aider les personnes défavorisées et vulnérables dans le monde. La Fondation mène actuellement des initiatives stratégiques dans six domaines prioritaires : l'approvisionnement en eau potable, la cessation de l'itinérance chronique, la prévention de la toxicomanie, l'aide aux enfants touchés par le VIH et le sida, le soutien aux jeunes en transition et le soutien de Conrad Hilton au travail de Catholic Sisters. Depuis sa création, la Fondation a octroyé plus de 1.6 milliard de dollars en subventions, distribuant 114.9 millions de dollars aux États-Unis et dans le monde entier en 2017. L'actif actuel de la Fondation s'élève à environ 2,8 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site www.hiltonfoundation.org.

