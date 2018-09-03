MAXON Cinema 4D Release 20即刻可用

FRIEDRICHSDORF, Germany--(BUSINESS WIRE)--MAXON在腓特烈斯多夫宣布即将推出Cinema 4D Release 20（R20）。下一代专业3D应用程序包含适用于VFX和运动图形艺术家的高端工具和功能，包括基于节点的材质系统，基于体积的新建模工具，非常强大的CAD导入以及MoGraph工具集的主要扩展等众多功能！

“我们很自豪能够为全球所有用户提供Cinema 4D R20。我们很期待在未来几周和几个月看到艺术家使用Cinema 4D的高端工具和功能创作的第一个精彩作品，”MAXON首席执行官David McGavran说。“自推出以来，Cinema 4D以及MoGraph工具集都为行业带来了革命性的变化。随着R20的发布，我们与用户群一起实现了下一个重大飞跃。”

Cinema 4D R20的亮点：

基于节点的材质系统 - 使用基于节点的着色器为创建材质提供了全新的可能性，从简单的参考材料到高度复杂的着色器。为用户提供了超过150个不同功能的节点，他们可以使用这些功能快速，轻松地创建复杂的光影效果，从而自由的实现最终的创作。标准材质系统的界面可用于新的基于节点的工作流程 - 相应的材质由后台节点自动创建。基于节点的材质可以制作为简化参数界面的资产。

MoGraph域 - 为MoGraph中著名的程序动画工具集提供全新的创作可能性。域提供了一个新的工作流程，可以对衰减进行任意的组合来控制效果器的强度 - 从简单的几何形状到着色器和声音，再到对象和数学公式。域可以在图层列表中混合并相互组合。其效果可以重新映射效果并将多个域组合以控制效应器，变形器，权重等。

CAD导入 - Cinema 4D R20为常见的CAD文件格式（如Solidworks，STEP，Catia，JT和IGES）提供无缝拖放导入。导入的对象基于比例的曲面细分可以对细节程度进行单独控制，从而实现令人印象深刻的可视化效果。

基于体积的建模 - 基于OpenVDB的Volume Builder和Mesher在Cinema 4D R20提供完全程序化的建模工作流程。可以组合任何基础对象或多边形对象（包括新的域对象）以使用布尔运算创建复杂的对象。在Cinema 4D中创建的体积可以按Vdb格式顺序导出，并且可以在任何支持OpenVDB的应用程序或渲染引擎中使用。

更完善的ProRender - 基于GPU的原生ProRender增加了重要功能，如次表面散射，运动模糊和多通道输出。ProRender代码也已更新。 渲染器现在支持Apple的Metal2技术和核心外纹理的使用。

现代化 - Cinema 4D的核心架构正变得越来越现代化。在R20中，通过一系列重要的API调整，新节点系统以及建模和UI框架证明了这一点。

完整的Cinema 4D功能集

欧洲首秀将在阿姆斯特丹的IBC 2018进行

Cinema 4D将于2018年9月14日至18日在阿姆斯特丹RAI会议中心举行的IBC 2018的7号展厅A59的MAXON展台上首次进行在欧洲的展出。

国际知名的3D艺术家，如Territory Studio的Nick Lyon，来自f°am Studio的Matthias Winckelmann，来自Aixsponza的Matthias Zabiegly，动画设计全明星Robert Hranitzky以及来自世界各地工作室的更多艺术家将提供他们的制作工作流程和项目的见解，例如复仇者联盟：无限战争，并将提供他们日常生产工作流程的技巧。此外，Insydium，Ventuz和Green Hippo等合作伙伴将展示他们的产品如何整合到Cinema 4D中。有关该计划的详细信息将很快在 www.c4dlive.com上提供，其中所有演示文稿也将在IBC期间直播。

Cinema 4D R20定价，可用性和升级信息

Cinema 4D Release 20可直接从MAXON或其授权经销商处购买。MAXON服务协议（MSA）于2018年9月3日生效的客户将自动收到升级到新版本的客户。 Cinema 4D适用于Windows和Mac OS X操作系统，Linux节点也有可用的渲染流程。有关价格和升级信息，请访问www.maxon.net，以及有关系统要求的信息。

图像资料和有关Cinema 4D R20的其他信息：

Cinema 4D Release 20新功能

Cineversity - Cinema 4D R20新功能视频

Cinema 4D Release 20媒体材料

关于MAXON

总部位于德国弗里德里希多夫的MAXON Computer是一家专业3D建模、绘画、动画和渲染解决方案开发商。其屡获殊荣的Cinema 4D和BodyPaint 3D软件产品已被广泛用于创建包括高端电影、电视节目和广告中的惊人视觉效果、AAA游戏尖端过场动画，以及医学插图、建筑和工业设计应用。MAXON在德国、美国、英国、加拿大、法国、日本和新加坡设有办事处。MAXON产品可直接从官网及其全球分销渠道获得。MAXON是Nemetschek集团成员。

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