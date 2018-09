MAXON Cinema 4D Release 20 Disponibile

FRIEDRICHSDORF, Germania--(BUSINESS WIRE)--MAXON annuncia l’immediata disponibilità di Cinema 4D Release 20 (R20). La Release 20 introduce funzionalità d’avanguardia per gli artisti degli effetti visivi e della grafica animata, integrando un sistema di materiali nodali, nuovi strumenti per la modellazione basata su volumi, un potente importatore di dati CAD e una decisa evoluzione del set di strumenti MoGraph. E molto altro ancora!

"Siamo davvero orgogliosi che Cinema 4D R20 sia finalmente disponibile per gli utenti in tutto il mondo. Non vediamo l'ora, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, di vedere i primi fantastici lavori creati con i nuovi strumenti e con le funzionalità avanzate di Cinema 4D", afferma David McGavran, CEO di MAXON Computer GmbH. "Cinema 4D e il set di strumenti MoGraph hanno rivoluzionato questo settore sin dalla loro introduzione. Con il rilascio della R20 stiamo per fare un altro passo avanti insieme alla nostra base di utenti”.

Funzionalità chiave della Release 20:

Sistema di Materiali Basato su Nodi – Una nuova possibilità per la creazione dei materiali, dai riferimenti più semplici agli shader più complessi, in un nuovo editor basato su nodi. Gli oltre 150 nodi offrono agli artisti diverse funzioni per creare in modo facile complessi effetti di shading, per una maggiore libertà espressiva. Per facilitare il passaggio al nuovo workflow basato su nodi, l’interfaccia del sistema di materiali standard è sempre disponibile, e il rispettivo materiale sarà automaticamente generato in background dai nodi. I materiali nodali saranno resi disponibili come asset parametrici con una interfaccia ridotta.

Campi MoGraph – Offrono nuove possibilità creative all’interno di MoGraph, il celebratissimo set di strumenti per l’animazione procedurale. I Campi offrono un nuovo workflow per controllare la forza degli effetti usando la combinazione delle decadenze, dalle semplici forme geometriche agli shader, dai suoni agli oggetti, fino alle formule matematiche. I Campi possono essere mixati e combinati in una lista di livelli. Gli effetti possono essere rimappati e raggruppati in più Campi per controllare gli Effettuatori, i Deformatori, i pesi e altro ancora.

Importazione Dati CAD – Cinema 4D R20 offre un sistema di importazione diretto, via drag&drop, dei più comuni formati di file CAD, come Solidworks, STEP, Catia, JT e IGES. La tassellatura basata su scala dell'importatore offre un controllo esclusivo del livello di dettaglio per visualizzazioni sorprendenti.

Modellazione Volume – Il Costruttore Volume e il Generatore Mesh Volume di Cinema 4D R20 (basati su OpenVDB) offrono un workflow di modellazione interamente procedurale. Tutte le primitive e gli oggetti poligonali (inclusi i nuovi oggetti Campo) possono essere combinati tramite operazioni Booleane per generare oggetti complessi. I Volumi creati in Cinema 4D possono essere esportati in formato .vdb sequenziale per l’utilizzo in tutte le applicazioni o motori di rendering che supportano OpenVDB.

Miglioramenti a ProRender – Importanti funzionalità quali il Sub-Surface Scattering, il Motion Blur e i Multi-Pass, sono state aggiunte a ProRender, il renderizzatore nativo basato su GPU. Anche il codice di ProRender è stato aggiornato: il renderizzatore ora supporta la tecnologia Metal 2 di Apple e l’utilizzo di texture out-of-core.

Modernizzazione – La modernizzazione dell’architettura stessa di Cinema 4D sta diventando sempre più tangibile. Nella Release 20, essa si concretizza in un importante adattamento delle API, nel nuovo sistema di nodi e nell'ulteriore sviluppo del framework di modellazione e interfaccia utente.

Lista completa delle funzionalità di Cinema 4D

Il debutto Europeo avverrà all’IBC 2018 di Amsterdam

Cinema 4D R20 sarà presentato per la prima volta in Europa presso lo stand MAXON A59 nella hall n.7 all’IBC 2018, dal 14 al 18 Settembre 2018 (RAI Convention Center di Amsterdam).

Artisti 3D riconosciuti a livello internazionale come Nick Lyon di Territory Studio, Matthias Winckelmann di f°am Studio, Matthias Zabiegly di Aixsponza, il talentuoso motion designer Robert Hranitzky e molti altri artisti provenienti da studios di tutto il mondo offriranno dei fantastici approfondimenti sul loro workflow di produzione e su vari importanti progetti (come ad esempio Avengers: Infinity War) condividendo trucchi e dettagli dei loro processi di produzione quotidiana. Infine, partner come Insidium, Ventuz e Green Hippo mostreranno come i propri prodotti si integrano in Cinema 4D. Il programma dettagliato sarà disponibile a breve su www.c4dlive.com, dove tutte le presentazioni saranno trasmesse in live stream durante l’IBC.

Prezzi, Disponibilità e Percorsi di Aggiornamento

Cinema 4D Release 20 è disponibile presso MAXON o presso uno dei suoi rivenditori autorizzati. I clienti il cui MAXON Service Agreement (MSA) è attivo il 3 Settembre 2018 riceveranno automaticamente l’aggiornamento alla nuova versione. Cinema 4D è disponibile per i sistemi operativi Windows e Mac OS X; sono disponibili anche nodi Linux per il rendering in rete. Informazioni sui prezzi, sui percorsi di aggiornamento e sui requisiti di sistema sono disponibili su www.maxon.net.

Immagini e ulteriori informazioni su Cinema 4D R20:

Le novità in Cinema 4D Release 20

Cineversity - Video sulle novità di Cinema 4D R20

Cinema 4D Release 20 - Materiali per la Stampa

About MAXON

Con sede a Friedrichsdorf, in Germania, MAXON Computer sviluppa soluzioni per la modellazione, il painting, l'animazione e il rendering 3D professionale. I suoi pluripremiati prodotti software, Cinema 4D e BodyPaint 3D, sono stati ampiamente utilizzati per moltissimi scopi, a partire dalla creazione di straordinari effetti visivi per i migliori film, show televisivi e spot pubblicitari, oltre a sequenze animate d’avanguardia per videogame AAA, per illustrazioni mediche e per varie applicazioni in progettazioni architettoniche e industriali. MAXON ha uffici in Germania, negli USA, nel Regno Unito, in Canada, in Francia, in Giappone e a Singapore. I prodotti MAXON sono disponibili direttamente sul sito web e presso i suoi canali di distribuzione in tutto il mondo. MAXON è parte di Nemetschek Group.

