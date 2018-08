WESTBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, een toonaangevende leverancier van hyperconverte secundaire opslag voor back-up, heeft vandaag bekendgemaakt dat AspenTech, het softwarebedrijf voor activa-optimalisatie, zijn back-up- en herstelomgeving wereldwijd heeft gemoderniseerd door zijn tapebibliotheken te vervangen door ExaGrid-schijfback-upsystemen in combinatie met Veeam Availability Suite.

AspenTech, dat in Massachusetts in de V.S. is gevestigd, is een belangrijke softwareleverancier die activaprestaties in complexe, industriële milieus met software en inzicht optimaliseert die activa sneller, veiliger, langer, en groener in werking stellen. De geïntegreerde oplossingen voor kapitaalintensieve industrieën optimaliseren activa over de gehele ontwerp-, operationele en onderhoudscyclus, waardoor kenniswerk wordt geautomatiseerd en een duurzaam concurrentievoordeel wordt opgebouwd.

