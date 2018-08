Wipro rejoint la BiTA pour encourager l'adoption de la Blockchain dans le secteur des transports

EAST BRUNSWICK, New Jersey, et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société leader mondiale en technologies de l'information, conseils et services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint la Blockchain in Transport Alliance (BiTA), afin de mener le développement de normes de Blockchain, et de favoriser l'adoption de la Blockchain dans le secteur des transports.

La BiTA est un groupe sectoriel qui entend établir des normes de Blockchain pour le secteur du fret. Elle a été formée par des professionnels expérimentés du secteur des technologies et des transports pour créer un forum dédié au développement de normes de Blockchain et à l'éducation pour le secteur du fret. Le groupe fournit une plateforme permettant de développer et d'adopter une infrastructure et des normes communes à partir desquelles les acteurs du secteur peuvent bâtir des applications de Blockchain innovantes. Wipro entend utiliser cette plateforme pour contribuer à réfléchir sur des normes de Blockchain indépendante d’une plateforme pour le secteur de la logistique et des transports.

Craig Fuller, directeur général de la BiTA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Wipro au sein de la famille de la BiTA. Notre objectif consiste à réunir des sociétés leaders opérant dans les secteurs des technologies de fret, qui s'intéressent au développement de la technologie Blockchain. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les experts de la Blockchain de Wipro, afin de favoriser l'adoption de la Blockchain à l'échelle des entreprises pour les organisations mondiales de transport, notamment s'agissant des cas d'utilisation, tels que la traçabilité de la chaîne logistique, le financement du commerce, la provenance, la détection des fraudes et la gestion de la conformité. Grâce aux solides connaissances du domaine et des technologies de Wipro, et de son approche particulière en matière de Blockchain, nous sommes impatients de bénéficier de son soutien et de sa contribution pour définir, concevoir et développer des normes de Blockchain pour le secteur des transports. »

Wipro aide les organisations mondiales dans le cadre de leur adoption de la Blockchain grâce à une gamme complète d'offres, qui couvrent des services d'écosystème, des services de conseil et consultation, des solutions industrielles, des services de plateforme, ainsi que des services d'application. La société se focalise sur l'encouragement de la conception et du développement de solutions de Blockchain de catégorie production pour les cas d'utilisation industriels, en tirant parti de son solide portefeuille de brevets et d’IP, de ses infrastructure pré-bâties, de ses solutions industrielles, ainsi que de ses actifs technologiques.

Srini Pallia, président de l'unité commerciale dédiée aux consommateurs chez Wipro Limited, a déclaré : « Notre adhésion à la BiTA reflète notre engagement consistant à faire partie intégrante de la transformation axée sur la Blockchain dans le secteur des transports. Nous collaborerons avec la BiTA et nos clients pour adopter une approche commerciale de cas d'utilisation, et tirer parti de la Blockchain pour résoudre les problématiques complexes de la nouvelle ère de la logistique et des transports. Nous sommes également impatients de contribuer activement aux normes destinées à l'utilisation de la Blockchain dans le secteur des transports et de la logistique, ainsi que de travailler en étroite collaboration avec nos clients mondiaux pour appliquer ces normes dans le cadre de leur parcours vers la Blockchain. »

À propos de la BiTA

La BiTA a été fondée en 2017 par plusieurs cadres expérimentés des secteurs des technologies et des transports, pour créer un forum dédié au développement de normes de Blockchain et à l'éducation pour le secteur du fret, avec pour objectif de réunir les sociétés leaders du secteur des technologies de fret qui s'intéressent au développement de la technologie Blockchain. La BiTA se focalise sur la fourniture de ressources éducatives et de forums ouverts dédiés à ceux du secteur qui souhaitent mener l'évolution de l'industrie du camionnage grâce aux efficiences offertes par la technologie Blockchain. Les membres de ce consortium incluent des opérateurs de chargement, de chargement partiel (Less Than Truckload) et de colis, ainsi que des transporteurs, des sociétés traditionnelles et des startups technologiques, des compagnies d'assurance, des cabinets d'avocats, ainsi que d'autres acteurs du secteur pour lesquels l'intégration de la technologie Blockchain à leur organisation présente un intérêt.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de technologies de l’information, de conseil et de services de processus métiers, de premier plan. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitif, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 160 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

