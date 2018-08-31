聯想和Pivot3合力促進智慧城市安全最佳化

北卡羅萊納州三角研究園區和德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--《財星》全球500大企業及推動智慧轉型的全球科技領軍企業聯想(HKSE: 992)(ADR: LNVGY)和首屈一指的超融合基礎設施解決方案(HCI)供應商Pivot3今日宣佈締結全球策略性合作夥伴關係，將共同開發、行銷和銷售一套針對任務關鍵型智慧城市安全而最佳化的全新邊緣運算解決方案。這些整合式設備採用聯想資料中心業務集團(DCG)由Pivot3 HCI軟體提供支援的超可靠ThinkSystem伺服器。

智慧城市的大部分市場成長受到任務關鍵型安全計畫的驅動，這些計畫仰賴從大量的城市感測器和資料庫整理的資訊，以及影像資料和分析，包括人臉識別、行為分析、車牌識別等情報。據IHS Markit指出，2017年，城市監控領域的全球安保設備市場規模已超過30億美元，預計2021年前將以平均14.6%的速度成長1。即時高效地收集、分析、儲存和處理所有這些資訊，取決於邊緣運算的最新進展。聯想/Pivot3解決方案將為這一日益成長的市場提供適應力強、具有成本效益且易於管理的邊緣運算。

聯想資料中心業務集團副總裁兼物聯網總經理Wilfredo Sotolongo表示：「聯想和Pivot3正共同推動下一代邊緣運算，政府和組織機構可在其中充分利用機器學習和分析來加強保護他們所服務的人群。透過此次合作，我們將為客戶提供集中管理其分散式邊緣裝置的解決方案，這些裝置是具有更快的視訊攝取率、更強的適應力且節省空間的更小型設備。」

Pivot3行銷長兼聯想聯盟總經理Bruce Milne表示：「很高興能與聯想攜手合作，聯想既是我們的合作夥伴，也是業界領導者，與我們一樣致力於為日益演進的資料中心提供支援。Pivot3和聯想以簡化的服務交付、自動化和效率為客戶提供支援。客戶將見證我們的HCI解決方案所產生的令人難以置信的影響，這些解決方案均針對任務關鍵型安全城市、物聯網和邊緣運算進行最佳化。我們很高興能夠利用聯想的市場影響力、分銷和產品快速上市策略，進一步擴大這一影響。」

哥倫比亞波哥大市是我們日益壯大的客戶群中的一員，該市此前急需升級其由不同供應商提供的1,000多台攝影機組成的複雜監控系統。目前，波哥大市正在部署高效的聯想/ Pivot3邊緣運算解決方案，以獲致最高的基礎設施效率，並將整個安保網路擴展到中央控制中心，其中至少有四處由警局經營的視覺化監控場所將受到服務。借助此次新部署的邊緣運算，波哥大市現在能夠隨著監控需求的成長而無縫擴充性能需求。繼波哥大市完成初步部署之後，波哥大郊區還選擇Pivot3-聯想組合技術，用於安裝在該市18個行政區的另外2,000台攝影機。

波哥大市「平安城市」專案系統整合人員Rafael Padilla表示：「借助這一全新的可擴充邊緣運算解決方案，該市的安保團隊可以從單一位置查看遍佈整個城市之任何品牌的攝影機，這將大幅簡化運作程序。」

新推出的聯想/Pivot3解決方案目前已在全球多個市場上市及安裝。概念驗證測試也已在聯想創新中心進行，客戶和合作夥伴可在該中心即時瞭解物聯網解決方案如何在其獨特的環境、工作負載和資料中執行。

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關於聯想

聯想 (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是營業額達450億美元的《財星》全球500大企業，也是推動全球智慧變革，為用戶打造能夠帶來最佳體驗的智慧裝置和基礎設施的創新全球科技的領導者。聯想的產品智慧互聯，多樣化程度在全世界數一數二，包括智慧型手機（摩托羅拉）、平板電腦、個人電腦（ThinkPad 品牌、YOGA品牌和Lenovo Legion品牌）、工作站，以及AR/VR裝置和智慧家庭/辦公解決方案。聯想的資料中心解決方案（包括ThinkSystem和ThinkAgile系列）為改變商業和社會的各個連接創造容量和運算能力。聯想致力於激發每個人的不凡，創造更加智慧美好的未來。歡迎關注聯想全球社群媒體平臺（LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram、微博），如欲取得更多最新資訊，敬請點按Storyhub，或瀏覽網站http://www.lenovo.com/。

關於Pivot3

Pivot3的智慧混合型雲端和物聯網解決方案可為客戶的任務關鍵型業務服務提供規模化的安全性、適應力和簡易性。Pivot3由業界唯一的智慧引擎(Intelligence Engine)提供支援，可自動管理應用，提供業界領先的性能，避免意外停機，以及將傳統IT基礎架構的成本降低一半以上。借助遍及63個國家的2,600多家客戶，以及在教育、酒店、交通運輸、政府、醫療、國防、金融服務和零售方面的逾2萬次部署，Pivot3協助IT部門透過自動化和智慧性來大規模管理複雜性。敬請造訪www.pivot3.com，瞭解更多詳情。

1 Jacky Zhang《影像監控與安保報告 - 城市 - 2018年》(Video Surveillance & Security Report - Cities - 2018)，IHS Markit，2018年1月10日

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