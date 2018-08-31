联想和Pivot3合力优化智慧城市安全

北卡罗来纳州三角研究园和德州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--《财富》全球500强公司及推动智能转型的全球科技领军企业联想(HKSE: 992)(ADR: LNVGY)和领先的超融合基础设施解决方案(HCI)供应商Pivot3今日宣布缔结全球战略合作关系，共同开发、营销和销售一套全新的针对任务关键型智慧城市安全而优化的边缘计算解决方案。这些一体化设备采用了联想数据中心业务集团(DCG)由Pivot3 HCI软件提供支持的超可靠ThinkSystem服务器。

智慧城市的大部分市场增长受到任务关键型安全计划的推动，这些计划依赖于从大量的城市传感器和数据库整理的信息，以及视频数据和分析，包括人脸识别、行为分析、车牌识别等情报。据IHS Markit称，2017年，城市监控领域的全球安防设备市场规模已超过30亿美元，预计2021年前将以14.6%的平均速度增长1。实时高效地收集、分析、存储和处理所有这些信息取决于边缘计算的最新进展。联想/Pivot3解决方案将为这一日益增长的市场提供适应力强、具有成本效益且易于管理的边缘计算。

联想数据中心业务集团副总裁兼物联网总经理Wilfredo Sotolongo表示：“联想和Pivot3正共同推动下一代边缘计算，政府和组织机构可在其中充分利用机器学习和分析来更好地保护他们所服务的人群。通过此次合作，我们将为客户提供集中管理其分布式边缘设备的解决方案，这些设备是具有更快的视频摄取率、更强的适应力和节省空间的更小型设备。”

Pivot3首席营销官兼联想联盟总经理Bruce Milne表示：“很高兴能与联想携手合作，联想既是我们的合作伙伴，也是行业领导者，与我们一样致力于为日益演进的数据中心提供支持。Pivot3和联想通过简化服务交付、自动化和效率为客户提供支持。客户将见证我们的HCI解决方案所产生的令人难以置信的影响，这些解决方案均针对任务关键型安全城市、物联网和边缘计算进行了优化。我们很高兴能够通过联想的市场影响力、分销和产品快速上市策略进一步扩大这一影响。”

哥伦比亚波哥大市是我们日益壮大的客户群中的一员，该市此前急需升级其由不同供应商提供的1,000多台摄像机组成的复杂监控系统。目前，波哥大市正在部署高效的联想/ Pivot3边缘计算解决方案，旨在实现最高的基础设施效率，以及将整个安防网络扩展到中央控制中心，其中至少有四处由警局运营的可视化监控场所将得到服务。借助此次新部署的边缘计算，波哥大市现在能够随着监控需求的增长而无缝扩展性能要求。继波哥大市完成初步部署之后，波哥大郊区还选择了Pivot3-联想组合技术，用于安装在该市18个行政区的另外2,000台摄像机。

波哥大市“平安城市”项目系统整合人员Rafael Padilla表示：“借助这一全新的可扩展边缘计算解决方案，该市的安防团队可以从单一位置查看遍布整个城市的任何品牌的摄像机，这将大幅简化运营程序。”

新推出的联想/Pivot3解决方案目前已在全球多个市场上市并获得安装。概念验证测试也已在联想创新中心进行，客户和合作伙伴可在该中心实时了解物联网解决方案如何在其独特的环境、工作负载和数据中执行。

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关于联想

联想 (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家营业额达450亿美元的《财富》世界500强公司，是推动全球智能变革，为用户打造能够带来最佳体验的智能设备和基础设施的创新全球科技的领导者。联想的产品智能互联，多样化程度居世界前列，包括智能手机（摩托罗拉）、平板电脑、个人电脑（ThinkPad 品牌、YOGA品牌和拯救者品牌）、工作站以及AR/VR设备和智慧家庭/办公解决方案。联想的数据中心解决方案（包括ThinkSystem和ThinkAgile系列）正不断以容量和计算力，为改变商业和社会的各个连接赋能。联想致力于激发每个人的不凡，创造更加智能美好的未来。欢迎关注联想全球社交媒体平台（LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram、微博），如需获取更多最新资讯，敬请点击Storyhub，或浏览http://www.lenovo.com/。

关于Pivot3

Pivot3的智能混合云和物联网解决方案可为客户的任务关键型业务服务提供规模化的安全性、适应力和简易性。Pivot3由业界唯一的智能引擎(Intelligence Engine)提供支持，可自动管理应用，提供业界领先的性能，避免意外停机，以及将传统IT基础架构的成本降低一半以上。借助遍及63个国家的2,600多家客户，以及在教育、酒店、交通、政府、医疗、国防、金融服务和零售方面的逾2万次部署，Pivot3助力IT部门通过自动化和智能性大规模管理复杂性。敬请访问www.pivot3.com，了解更多详情。

1 Jacky Zhang《视频监控与安防报告 - 城市 - 2018年》(Video Surveillance & Security Report - Cities - 2018)，IHS Markit，2018年1月10日

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