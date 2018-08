SIJ Acroni ottimizza la produzione con Quintiq nel tentativo di rimanere il principale produttore di acciaio in Europa

'S-HERTOGENBOSCH, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--Quintiq, un'azienda del gruppo Dassault Systèmes e leader globale nella pianificazione e ottimizzazione della catena di fornitura (supply chain planning and optimization, SCP&O), ha annunciato oggi di essere stata scelta da SIJ Acroni per realizzare una soluzione di pianificazione integrata volta a ottimizzare i processi di produzione. SIJ Acroni appartiene al SIJ Group, il più grande gruppo metallurgico verticalmente integrato in Slovenia e uno dei maggiori produttori europei di acciaio inossidabile e di altri acciai speciali.

SIJ Group ha fatto grandi passi avanti per realizzare la sua missione di diventare la prima acciaieria di nicchia in Europa. Un traguardo particolarmente importante negli ultimi anni è stato l'aumento dal 55% al 70% della quota di prodotti in acciaio con valore aggiunto. Il gruppo ha poi avviato la ricerca di un partner tecnologico che permettesse di mantenere la crescita sostenuta della produzione pur garantendo un ottimo servizio clienti. La scelta di SIJ Acroni è quindi caduta su Quintiq come partner di pianificazione della produzione.

Quella di Quintiq ha rappresentato una scelta logica per SIJ Acroni. La vasta esperienza e competenza del team Quintiq nel pianificare la produzione di acciaio era già stata dimostrata in precedenza nel successo di progetti realizzati per alcune delle acciaierie più importanti al mondo. La soluzione Quintiq fornirà a SIJ Acroni completa visibilità della sua catena di fornitura – dalla produzione, al taglio, al confezionamento dell'acciaio. Piena visibilità consentirà all'azienda di pianificare e ottimizzare meglio le sue risorse e il suo inventario, identificando ed eliminando rapidamente criticità di produzione e migliorando i flussi di produzione in generale.

“Con l'aumento della concorrenza nel mercato dell'acciaieria, i vincitori saranno le aziende che riescono sempre a offrire ai propri clienti i prodotti di migliore qualità e le massime prestazioni, ottimizzando allo stesso tempo l'utilizzo delle loro risorse interne di produzione”, è stato il commento di Vladimir Arshinov, CIO di SIJ Group. “Nell'ambito del nostro progetto con Quintiq, il nostro obiettivo non è semplicemente equilibrare le nostre attività giornaliere in queste tre aree, ma anche ottenere grandi miglioramenti in ciascuna di esse. Per mantenere la nostra posizione dominante sul mercato, abbiamo scelto uno dei sistemi di pianificazione più avanzati offerti da Quintiq. Era l'unico sistema abbastanza robusto da soddisfare i nostri requisiti più rigorosi e abbastanza flessibile da adattarsi alla nostra esclusiva configurazione produttiva e alle nostre complicate procedure tecnologiche”.

La soluzione Quintiq integrerà tutte le attività di pianificazione negli impianti di produzione e laminazione dell'acciaio di SIJ Acroni: “La soluzione consentirà ai nostri pianificatori di bilanciare meglio il flusso di metallo nell'impianto ed evadere ordini più rapidamente lavorando con inventari ridotti. Inoltre, sfrutterà al massimo l'utilizzo della disponibilità ottimizzando le risorse delle criticità e, così facendo, espanderà ulteriormente la capacità di produzione di prodotti in acciaio da parte di SIJ Acroni”, spiega Branko Žerdoner, direttore generale di SIJ Acroni. “La soluzione ridurrà inoltre l'impatto di interruzioni e sospensioni impreviste, programmando le attività di manutenzione secondo le priorità commerciali.”

“I clienti si aspettano da Quintiq una potente soluzione di pianificazione che ne soddisfi le esigenze aziendali e si adatti alle particolarità del loro ambiente operativo. E Quintiq funziona, in ogni occasione”, ha affermato Markus Malinen, vice presidente di EMEAR, Quintiq. “La nostra profonda conoscenza dell'industria dell'acciaio ci rende fiduciosi non solo di riuscire a garantire l'operatività di SIJ Acroni ma addirittura di accelerarla, per consentire all'azienda di mantenere la sua posizione dominante nei mercati europei e globali dell'acciaio di nicchia.”

Informazioni su SIJ Acroni

SIJ Acroni è un'azienda del SIJ Group, il più grande gruppo metallurgico verticalmente integrato in Slovenia e un importante player sui mercati dell'acciaio di nicchia europei e mondiali. SIJ Group si posiziona tra i primi dieci gruppi aziendali sloveni e tra i primi cinque esportatori del paese. SIJ Acroni fa parte della divisione acciaio di SIJ Group, ed è la più grande società del gruppo. È al primo posto nella produzione di lamiere quarto in acciaio inossidabile in Europa e al terzo nel mondo. SIJ Group inoltre si conferma uno dei più grandi produttori europei di acciaio per attrezzi.

Per maggiori informazioni, visitate sij.acroni.si, sij.si

Informazioni su Quintiq

Ogni azienda ha i suoi problemi in materia di pianificazione della supply chain. Alcuni di questi problemi sono di ampia portata, altri sono complessi e altri ancora sembrano insormontabili. Dal 1997 Quintiq li risolve tutti utilizzando un unico software di supply chain planning and optimization. Oggi, circa 12.000 utenti in oltre 80 paesi si affidano al software Quintiq per la pianificazione e l’ottimizzazione di forza lavoro, logistica e produzione. Quintiq fa parte del gruppo Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) e ha sedi centrali nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti, nonché uffici in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitate quintiq.com

